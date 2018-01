Um Real Madrid em crise visita nesta quinta-feira o vizinho Leganés, na partida de ida das quartas de final da Copa do Rei, uma nova oportunidade para o gigante madrilenho reencontrar seu futebol e fazer as pazes com a vitória.

"Vamos mudar essa situação vencendo, temos que ganhar bem uma partida e tomara que seja nesta quinta ou no domingo (contra o La Coruña pela Campeonato Espanhol)", analisou o técnico Zinedine Zidane no sábado, após a derrota por 1 a 0 para o Villarreal.

A 19 pontos do líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona, e praticamente fora da disputa pelo título, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões aparecem como os dois grandes objetivos do Real nesta temporada.

Após eliminar duas equipes de divisões inferiores, o Fuenlabrada (3ª divisão) e o Numancia (2ª divisão), mas sem apresentar um futebol convincente, o Real se prepara para visitar um Leganés que surpreendeu ao superar o Villarreal na fase anterior para se classificar pela primeira vez em sua história às quartas da Copa do Rei.

Resta saber se Zidane escolherá colocar em campo sua força máxima ou se se optará pelo time misto que vem sendo mais aproveitado na Copa do Rei.

- Clássico catalão -

Atravessando momento totalmente diferente do Real, o Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, visita na quarta-feira o Espanyol no clássico da Catalunha.

O Barça, recém-reforçado com a chegada de Philippe Coutinho e Yerry Mina, espera chegar à 30ª partida seguida sem derrota nesta temporada, após uma espetacular virada no último fim de semana sobre a Real Sociedad (4-2). O técnico Erneste Valverde, porém, prega cautela.

"Será um jogo complicado, o Espanyol tem uma equipe melhor do que aparenta devido a sua posição na tabela do Campeonato Espanhol (14º). Precisou dar a volta por cima na eliminatória anterior (da Copa do Rei) e conseguiu", alertou o treinador.

Para o duelo de quarta, o Barça não poderá contar com o atacante francês Ousmane Dembélé, que sofreu uma lesão muscular, enquanto Andrés Iniesta virou dúvida por uma sobrecarga na coxa.

Na partida de maior destaque das quartas de final, o Atlético de Madrid recebe na quarta-feira um Sevilla que não atravessa bom momento.

- Vitória urgente -

O Sevilla visita o estádio Metropolitano, após acumular cinco jogos sem vencer na Liga, e leva na bagagem o péssimo retrospecto como visitante diante do Atlético, contra o qual não vence desde 2008 em Madri.

"Não sei se é questão de confiança, mas precisamos quanto antes ganhar uma partida para recuperar a confiança que perdemos", declarou o atacante do Sevilla Nolito no domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Alavés na Liga.

Muito mais animado está o Atlético, vice-líder do Campeonato Espanhol, que na quarta poderá voltar a contar com o atacante Diego Costa, autor de dois gols em três jogos com os Colchoneros.

O atacante brasileiro naturalizado espanhol terá ao seu lado no ataque o francês Antoine Griezmann e Vitolo.

A rodada de jogos de ida da Copa do Rei se encerra com o duelo entre Valencia e Alavés no estádio Mestalla.

"É uma das equipes em melhor forma e está fazendo uma grande Liga", elogiou o técnico do Alavés, Abelardo Fernández, ao comentar a situação do Valencia, atual terceiro colocado do Campeonato Espanhol.

* AFP