O Real Madrid (4º) não mostrou recuperação e foi derrotado por 1 a 0 pelo Villarreal (6º), neste sábado, pela 19ª rodada da Liga espanhola, enquanto o Atlético de Madri (2º) superou o Eibar (7º) por 1 a 0 fora de casa.

No Santiago Bernabéu, Pablo Fornals aproveitou rebote do goleiro costa-riquenho Keylor Navas para tocar por cobertura, aos 42 minutos do segundo tempo, depois de rápido contra-ataque do Submarino Amarelo.

"É um mal momento porque é uma derrota. É difícil porque não merecíamos isto hoje", disse o técnico Zinedine Zidane em coletiva de imprensa após a partida.

Os merengues não sabem o que é vencer na LaLiga em 2018. O time até criou chances, mas não foi competente para balançar as redes. O goleiro Sergio Asenjo fez belas defesas e saiu de campo como herói da vitória.

"Fizemos tudo certo, tivemos muitas chances para marcar e a bola não entrou", lamentou-se o treinador merengue.

Em outro jogo de times da capital espanhola, o Atlético de Madri venceu o Eibar por 1 a 0 graças ao único gol do francês Kevin Gameiro, aos 27 minutos do primeiro tempo.

A vitória garante a vice-liderança para os Colchoneros, que diminuíram provisoriamente para seis pontos a distância para o líder Barcelona, que joga no domingo contra a Real Sociedad (13º).

Atrás do Atlético na tabela, o Valencia (3º) foi à galícia para superar o Deportivo La Coruña (17º) por 2 a 1. O português Gonçalo Guedes abriu o placar, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Rodrigo Moreno fez o segundo, aos 18 da segunda etapa. No fim do jogo, o romeno Florin Andone fez o gol de honra dos anfitriões.

Mais cedo, o Girona (9º) atropelou o lanterna Las Palmas por 6 a 0 e deu um banho de água fria na mudança de técnico do time canário, agora comandado por Paco Jémez.

O conjunto catalão encerrou sequência de duas derrotas consecutivas e fez a maior goleada em sua curta história na elite do futebol espanhol.

O uruguaio Cristian Stuani (25 minutos) o queniano Machael Olunga (57, 70, 79), Borja García (64) e Portu (74) foram os autores dos gols da goleada.

Os três pontos aproximam o Girona da zona de classificação para campeonatos europeus, enquanto o Las Palmas vê a zona de salvação a cinco pontos de distância.

-- Resultados e programação da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Getafe - Málaga 1 - 0

- Sábado:

Girona - Las Palmas 6 - 0

Real Madrid - Villarreal 0 - 1

Eibar - Atlético de Madri 0 - 1

Deportivo La Coruña - Valencia 1 - 2

- Domingo:

(09h00) Levante - Celta Vigo

(13h15) Alavés - Sevilla

(15h30) Espanyol - Athletic Bilbao

(17h45) Real Sociedad - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Betis - Leganés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 48 18 15 3 0 48 7 41

2. Atlético de Madri 42 19 12 6 1 28 8 20

3. Valencia 40 19 12 4 3 40 19 21

4. Real Madrid 32 18 9 5 4 32 17 15

5. Villarreal 31 19 9 4 6 26 21 5

6. Sevilla 29 18 9 2 7 23 27 -4

7. Eibar 27 19 8 3 8 24 31 -7

8. Getafe 26 19 7 5 7 23 18 5

9. Girona 26 19 7 5 7 28 28 0

10. Athletic Bilbao 24 18 6 6 6 20 19 1

11. Leganés 24 17 7 3 7 13 14 -1

12. Betis 24 18 7 3 8 30 34 -4

13. Real Sociedad 23 18 6 5 7 31 30 1

14. Espanyol 23 18 6 5 7 15 21 -6

15. Celta Vigo 22 18 6 4 8 32 27 5

16. Levante 18 18 3 9 6 15 25 -10

17. Deportivo La Coruña 16 19 4 4 11 21 37 -16

18. Alavés 15 18 5 0 13 13 27 -14

19. Málaga 11 19 3 2 14 13 33 -20

20. Las Palmas 11 19 3 2 14 14 46 -32

