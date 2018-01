Os holofotes do futebol mundial se voltaram nos últimos dias para a chegada de Philippe Coutinho ao Barcelona. A expectativa em torno do novo desafio do meia passa também por Rodney Gonçalves, seu técnico nas categorias de base do Vasco em 2008. Aos seus olhos, algumas características mostradas quando garoto permaneceram no atleta:

— Desde que eu treinei o Coutinho, no sub-17 do Vasco, ele sempre despontou como um atleta de qualidade. Chamava atenção por ser muito dedicado, comedido em suas ações, mas com uma habilidade fora do comum - afirmou.

Segundo o ex-técnico das categorias de base do Cruz-Maltino, a discrição de Coutinho deixou escapar algumas perspectivas sobre sua trajetória:

— Philippe é um rapaz com certa timidez mas, desde menino, sempre falava sobre este sonho de ajudar a família e jogar em um dos times grandes da Europa. Logo cedo, ele foi para a Inter de Milão. Com seu futebol, a transferência dele para o Barcelona não é uma surpresa.

Rodney Gonçalves fala sobre a expectativa que tem em torno do futebol do seu "pupilo":

— Espero que ele tenha uma situação de destaque tão grande quanto a do Neymar. É claro que o Neymar ganhou uma visibilidade por ser mais midiático, algo que a gente já via desde que ele jogava no sub-17 do Santos. Mas o Coutinho, mesmo com seu jeito comedido, de poucas palavras, tem futebol para conquistar seu espaço ao lado de um Messi, um Suárez.

O técnico ainda destaca que, mesmo com uma longa trajetória em território europeu, o jogador de 25 anos mantém sua gratidão pelo clube da Colina.

— Atualmente, a identificação com o clube que formou continua, mas de outra forma. Em suas férias, o Coutinho sempre faz questão de visitar o Vasco.