Liderada por Roger Federer, a Suíça conquistou neste sábado a Copa Hopman depois de superar a Alemanha por 2 a 1, reforçando o favoritismo do tenista antes do Aberto da Austrália.

Federer garantiu o primeiro ponto da suíça ao vencer o jovem Alexander Zverev, revelação do circuito e quarto melhor do ranking com apenas 20 anos, por 6-7 (4/7), 6-0, 6-2.

Nas duplas mistas, Federer venceu ao lado de Belinda Bencic, que cedeu o único ponto para a Alemanha ao perder por 6-4 e 6-1 para Angelique Kerber (21º do mundo).

A Suíça venceu a Copa Hopman apenas uma vez, em dezembro de 2000. Roger Federer participou da conquista ao lado de Martina Hingis.

Para chegar à final em Perth, a Suíça superou Rússia, Japão e Estados Unidos sem perder nenhum jogo.

* AFP