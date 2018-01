O Borussia Dortmund sofreu para empatar em 1 a 1 com o Hertha Berlim, nesta sexta-feira, pela abertura da 19ª rodada da Bundesliga, em partida que marcou a segunda a ausência seguida do artilheiro gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

O atacante estaria perto de deixar o time alemão, com o Arsenal como o provável destino, segundo publicações da imprensa inglesa.

Com 30 pontos, o Borussia assumiu provisoriamente a terceira colocação. O segundo colocado RB Leipzig está a uma unidade de distância, enquanto o líder Bayern de Munique passeia tranquilo com 14 pontos de vantagem. O Schalke 04 (4º) pode retomar a posição se pontuar em casa contra o Hannover (10º).

Davie Selke abriu o placar para o time da capital alemã, logo no primeiro minuto da segunda etapa, mas o japonês Shinji Kagawa respondeu para os visitantes, aos 26.

O time de Dortmund se recupera pouco a pouco da crise da equipe no final de 2017, chegando ao quarto jogo consecutivo sem derrota desde a chegada do novo treinador Peter Stöger.

Antes da partida, quase todos comentários giravam ao redor da ausência de Aubameyang, que no último final de semana foi suspenso do jogo por perder reunião importante com a equipe.

No entanto, o técnico Stoger garantiu que a ausência do artilheiro não foi uma nova suspensão: "vi, e não fui o único, que ele não estava comprometido com o último treinamento e tinha a cabeça em outro lugar", afirmou.

O diretor esportivo do Borussia, Michael Zorc, disse que "não existe nada de concreto em cima da mesa" sobre transferência e confiou na permanência do jogador na equipe alemã.

No sábado, o RB Leipzig visita o Freiburg (14º), enquanto o líder Bayern de Munique recebe o Werder Bremen (16º) no domingo.

-- Resultados e programação da 24ª rodada da Bundesliga, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Hertha Berlim - Borussia Dortmund 1 - 1

- Sábado:

(12h30) Hoffenheim - Bayer Leverkusen

Freiburg - RB Leipzig

B. Moenchengladbach - Augsburg

Mainz - Stuttgart

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

(15h30) Hamburgo - Colônia

- Domingo:

(12h30) Bayern de Munique - Werder Bremen

(15h00) Schalke 04 - Hannover

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 44 18 14 2 2 40 12 28

2. RB Leipzig 31 18 9 4 5 30 26 4

3. Borussia Dortmund 30 19 8 6 5 40 25 15

4. Schalke 04 30 18 8 6 4 29 24 5

5. Bayer Leverkusen 28 18 7 7 4 35 26 9

6. B. Moenchengladbach 28 18 8 4 6 28 30 -2

7. Augsburg 27 18 7 6 5 28 23 5

8. Hoffenheim 27 18 7 6 5 28 23 5

9. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 21 19 2

10. Hannover 26 18 7 5 6 27 28 -1

11. Hertha Berlim 25 19 6 7 6 27 27 0

12. Wolfsburg 20 18 3 11 4 21 21 0

13. Stuttgart 20 18 6 2 10 14 21 -7

14. Freiburg 20 18 4 8 6 18 32 -14

15. Mainz 17 18 4 5 9 21 31 -10

16. Werder Bremen 16 18 3 7 8 14 21 -7

17. Hamburgo 15 18 4 3 11 15 26 -11

18. Colônia 9 18 2 3 13 12 33 -21

* AFP