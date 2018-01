Dois gols do argentino Sergio Agüero iniciaram a virada do Manchester City sobre o Burnley, antes da goleada final por 4 a 1 neste sábado que garantiu a classificação dos Citizens para a quarta fase da FA Cup, enquanto o Chelsea empatou sem gols com o Norwich.

No único jogo entre times da Premier League deste sábado, os visitantes abriram o placar com Ashley Barnes, após pixotada do zagueiro John Stones aos 25 minutos do primeiro tempo.

A virada só veio depois do intervalo, com Aguero balançando as redes duas vezes, aos 11 e 13 minutos. Na sequência, o alemão Leroy Sané fez o terceiro, aos 26, e o português Bernardo Silva fechou a conta, aos 37.

Já o Chelsea não conseguiu furar o bloqueio do Norwich na visita ao time da segunda divisão inglesa. Os Blues vão precisar disputar o "replay" no estádio Stamford Bridge.

Em outros jogos do dia, o Stoke foi eliminado ao perder por 2 a 1 para o Coventry, da quarta divisão. O Newcastle goleou o Luton (4º) por 4 a 1.

Leicester, Bournemouth e Swansea vão precisar disputar o "replay", após empatarem com times de divisões inferiores, enquanto Liverpool e Manchester United conquistaram suas classificações na sexta-feira.

-- Resultados e programação da terceira fase da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Liverpool - Everton 2 - 1

(+) Manchester United - Derby County (2ª) 2 - 0

- Sábado:

Fleetwood (3ª) - Leicester 0 - 0

(+) Watford - Bristol City (2ª) 3 - 0

Bournemouth - Wigan (3ª) 2 - 2

(+) Coventry (4ª) - Stoke 2 - 1

Bolton (2ª) - (+) Huddersfield 1 - 2

Exeter (4ª) - (+) West Bromwich 0 - 2

(+) Manchester City - Burnley 4 - 1

Wolverhampton (2ª) - Swansea 0 - 0

(+) Newcastle - Luton (4ª) 3 - 1

Fulham (2ª) - (+) Southampton 0 - 1

Norwich (2ª) - Chelsea 0 - 0

- Domingo:

(11h00) Shrewsbury (3ª) - West Ham

(12h00) Tottenham - Wimbledon (3ª)

(13h00) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal

- Segunda-feira:

(16h45) Brighton - Crystal Palace

Nota: o sinal (+) indica o time classificado para a quarta fase da FA Cup, enquanto os jogos terminados em empate terão "replay".

* AFP