O Sevilla (6º) foi derrotado por 1 a 0 na visita ao Alavés (17º), neste domingo, pela 19ª rodada da Liga espanhola, e perdeu a chance de alcançar o Real Madrid na tabela da competição.

O capitão dos anfitriões, Manu García, fez o gol da vitoria aos 7 minutos do segundo tempo. O resultado tirou o Alavés da zona de rebaixamento, enquanto o Sevilla continua sofrendo sua crise particular.

Os andaluzes perderam os últimos três jogos do campeonato, desperdiçando a chance de empatar em pontos com o Real Madrid (4º). Os merengues perderam em casa por 1 a 0 para o Villarreal (5º) no sábado.

Antes, o Celta de Vigo (10º) venceu por 1 a 0 o Levante (16º) e se aproximou da zona de classificação para competições europeias.

O único gol do jogo foi marcado pelo dinamarquês Pione Sisto, aos 38 minutos do primeiro tempo, depois de passe de Iago Aspas.

O resultado deixa os galegos a quatro pontos do primeiro time na zona da Liga Europa. Já o Levante segue na parte de baixo da tabela, ainda mais próximo à zona do rebaixamento.

No sábado, o Atlético de Madri (2º) superou o Eibar (7º) por 1 a 0, enquanto o Valencia (3º) também se manteve firme na perseguição aos colchoneros, depois de vencer o Deportivo La Coruña (17º) por 2 a 1.

O domingo ainda reserva outros dois jogos, com destaque para a visita do líder Barcelona à Real Sociedad pela última partida do dia.

-- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Getafe - Málaga 1 - 0

- Sábado:

Girona - Las Palmas 6 - 0

Real Madrid - Villarreal 0 - 1

Eibar - Atlético de Madrid 0 - 1

Deportivo La Coruña - Valencia 1 - 2

- Domingo:

Levante - Celta Vigo 0 - 1

Alavés - Sevilla 1 - 0

(15h30) Espanyol - Athletic Bilbao

(17h45) Real Sociedad - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Betis - Leganés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 48 18 15 3 0 48 7 41

2. Atlético de Madri 42 19 12 6 1 28 8 20

3. Valencia 40 19 12 4 3 40 19 21

4. Real Madrid 32 18 9 5 4 32 17 15

5. Villarreal 31 19 9 4 6 26 21 5

6. Sevilla 29 19 9 2 8 23 28 -5

7. Eibar 27 19 8 3 8 24 31 -7

8. Getafe 26 19 7 5 7 23 18 5

9. Girona 26 19 7 5 7 28 28 0

10. Celta Vigo 25 19 7 4 8 33 27 6

11. Athletic Bilbao 24 18 6 6 6 20 19 1

12. Leganés 24 17 7 3 7 13 14 -1

13. Betis 24 18 7 3 8 30 34 -4

14. Real Sociedad 23 18 6 5 7 31 30 1

15. Espanyol 23 18 6 5 7 15 21 -6

16. Levante 18 19 3 9 7 15 26 -11

17. Alavés 18 19 6 0 13 14 27 -13

18. Deportivo La Coruña 16 19 4 4 11 21 37 -16

19. Málaga 11 19 3 2 14 13 33 -20

20. Las Palmas 11 19 3 2 14 14 46 -32

* AFP