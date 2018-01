O Sevilla se tornou o primeiro semifinalista da Copa do Rei, nesta quarta-feira, depois de vencer por 3 a 1 o Atlético de Madri na partida de volta das quartas de final da Competição.

Os anfitriões abriram o placar logo aos 24 segundo de jogo, com um chute de Sergio Escudero. Aos 14 minutos, o francês Antoine Griezmann empatou com disparo de fora da área.

Na segunda etapa, o argentino Éver Banega colocou os andaluzes na frente ao converter pênalti aos 3 minutos, enquanto Sarabia definiu a eliminatória, aos 34, depois de rápido contra-ataque.

O Sevilla, que tinha vencido o time da capital por 2 a 1 de virada no estádio Metropolitano, conquistou a classificação em partida intensa. O técnico Diego Simeone chegou a ser expulso de campo.

Na quarta-feira, o Valencia defende fora de casa a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid tem duelo mais tranquilo contra o Leganés após vitória por 1 a 0 na ida.

Para fechar a eliminatória, o Barcelona precisa vencer o dérbi catalão contra o Espanyol para avançar. O time de Lionel Messi, Paulinho, Luis Suárez e companhia perdeu o jogo de ida por 1 a 0.

A partida de quinta-feira no estádio Camp Nou pode marcar a estreia do brasileiro Philippe Coutinho com a camisa azul-grená do Barça, depois do atleta deixar o Liverpool.

-- Programação dos jogos de volta pelas quartas de final da Copa do Rei, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

(+) Sevilla - Atlético de Madri 3 - 1 (ida 2-1)

- Quarta-feira

(16h00) Alavés - Valencia (ida 1-2)

(18h30) Real Madrid - Leganés (ida 1-0)

- Quinta-feira

(18h30) FC Barcelona - Espanyol (ida 0-1)

* AFP