O WTA Finals vai ser sediado em Shenzhen a partir de 2019, declarou nesta quinta-feira o circuito feminino de tênis, informando que a cidade do sul da China vai organizar a competição durante 10 anos.

O torneio, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, vai ser realizado em novo estádio com capacidade para 12.000 torcedores.

A premiação vai ser duplicada, chegando aos 14 milhões de dólares, contando os prêmios dos Masters de duplas, que são organizados simultaneamente.

A edição do WTA Finals deste ano vai ser realizada entre os dias 21 e 28 de outubro, em Cingapura. A competição itinerante é realizada no país do sudeste asiático desde 2014.

* AFP