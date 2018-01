Tom Brady teve um incentivo especial neste domingo para comandar a vitória do New England Patriots por 24 a 20 sobre o Jacksonville Jaguars. Gisele Bündchen esteve no estádio para ver o marido garantir sua oitava participação no SuperBowl - ele já faturou seis títulos. O astro da NFL publicou uma foto com a amada e também recebeu parabenizações da brasileira.

— Que jogo! Parabéns meu amor! Muito feliz por vocês! - escreveu a modelo.

O Patriots vai enfrentar o Philadelphia Eagles no Super Bowl LII, que será disputado em Minnesota no dia 4 de fevereiro.