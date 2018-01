O torcedores do Shanghai Shenhua reagiram duramente contra o argentino Carlos Tevez nas redes sociais, depois do jogador se referir à sua passagem pelo futebol chinês como "sete meses de férias".

O atacante de 33 anos não deixou sua marca na China, onde foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo ao receber 730 mil euros por semana.

O argentino encerrou a passagem pelo gigante asiático de maneira prematura, retornando ao Boca Juniors no início de janeiro. Em entrevista à televisão TyC, brincou ao dizer que "estava bem porque ficou sete meses de férias".

As declarações desencadearam reação irritada nas redes sociais, com os torcedores dos clubes do campeonato chinês criticando Tevez.

"Hooligan, saia daqui e nunca volte" escreve um torcedor no Weibo, equivalente chinês ao Twitter.

"Me pergunto se existe alguém mais sem vergonha do que ele", acrescentou outro torcedor.

Tevez perdeu a metade dos jogos do Shenhua por conta de lesões ou má forma. Quando entrou em campo, não justificou o salário e marcou apenas quatro gols.

Mas os torcedores chineses também criticaram o Shenhua por ter contratado o jogador.

"Após ler a entrevista de Tevez, meu coração como torcedor chinês ficou profundamente ferido", escreveu outro usuário do Weibo.

"Enquanto atacamos Tevez como um rato na rua, os técnicos do futebol chinês também deveriam refletir", indicou outro.

* AFP