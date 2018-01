O Tottenham (5º) precisou se contentar com um empate em 1 a 1 com o Southampton (18º), neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, um resultado que mantém a equipe londrina fora da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões.

Os Spurs somam agora 45 pontos e ficam a 2 do quarto colocado, o Liverpool, que só entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Swansea, lanterninha da Premier League. Caso tivesse vencido, o Tottenham teria alcançado em pontos os Reds, levando a melhor no saldo de gol.

O Southampton, que segue na zona de rebaixamento, abriu o placar aos 15 minutos de jogo, graças ao gol contra do colombiano Davinson Sánchez.

O empate do Tottenham veio logo em seguida, aos 18, quando Harry Kane deixou tudo igual de cabeça, após cobrança de escanteio.

Kane ampliou seu domínio sobre a artilharia da Premier League, agora com 21 gols, três a mais que o atacante egípcio do Liverpool Mohamed Salah.

No sábado, outras oito partidas da 24ª rodada da Premier League foram disputadas. O líder Manchester City venceu o Newcastle (3-1) e se manteve a 12 pontos de distância do segundo colocado, o arquirrival Manchester United, que superou o Burnley (1-0).

-- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Brighton and Hove Alb - Chelsea 0 - 4

Everton - West Bromwich 1 - 1

Leicester - Watford 2 - 0

Arsenal - Crystal Palace 4 - 1

Burnley - Manchester United 0 - 1

Stoke - Huddersfield Town 2 - 0

West Ham - AFC Bournemouth 1 - 1

Manchester City - Newcastle 3 - 1

- Domingo:

Southampton - Tottenham 1 - 1

- Segunda-feira:

(18h00) Swansea - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 65 24 21 2 1 70 18 52

2. Manchester United 53 24 16 5 3 49 16 33

3. Chelsea 50 24 15 5 4 45 16 29

4. Liverpool 47 23 13 8 2 54 28 26

5. Tottenham 45 24 13 6 5 47 22 25

6. Arsenal 42 24 12 6 6 45 31 14

7. Leicester 34 24 9 7 8 36 32 4

8. Burnley 34 24 9 7 8 19 21 -2

9. Everton 28 24 7 7 10 26 39 -13

10. Watford 26 24 7 5 12 33 44 -11

11. West Ham 26 24 6 8 10 30 42 -12

12. AFC Bournemouth 25 24 6 7 11 25 36 -11

13. Crystal Palace 25 24 6 7 11 22 37 -15

14. Huddersfield Town 24 24 6 6 12 19 41 -22

15. Newcastle 23 24 6 5 13 22 34 -12

16. Brighton and Hove Alb 23 24 5 8 11 17 33 -16

17. Stoke 23 24 6 5 13 25 50 -25

18. Southampton 22 24 4 10 10 24 35 -11

19. West Bromwich 20 24 3 11 10 19 31 -12

20. Swansea 17 23 4 5 14 14 35 -21

* AFP