O Tottenham, protagonista durante todo o jogo, terminou sofrendo para empatar em 1 a 1 o dérbi com o West Ham, nesta quinta-feira em Wembley, em partida adiada e válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Depois de três vitórias consecutivas, os comandados de Mauricio Pochettino precisam se contentar com um empate que os mantém na 5ª colocação (41 pontos), a três do 4º colocado Liverpool, último integrante da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Já os Hammers (15º) somam 22 pontos e se distanciam a dois pontos da zona de rebaixamento.

A partida certamente deixou um sabor muito mais amargado para o Tottenham, que no primeiro tempo chegou a ter um domínio avassalador: 74% de posse de bola e 12 chutes a gol, enquanto o West Ham não chegou a assustar a meta de Hugo Lloris.

Apesar da presença do quarteto de ouro do Tottenham formado por Eriksen, Alli Son e Kane, os Spurs não conseguiam converter as chances. Acabaram sendo punidos aos 25 minutos do segundo tempo, quando Pedro Obiang acertou um foguete no ângulo de Lloris.

Em busca do empate, o Tottenham seguiu apertando e o gol saiu na mesma moeda: Son Heung-min, também com um chutaço de fora da área, deixou tudo igual a seis minutos do apito final.

-- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

AFC Bournemouth - Everton 2 - 1

Watford - Swansea 1 - 2

Huddersfield Town - Burnley 0 - 0

Liverpool - Leicester 2 - 1

Newcastle - Brighton and Hove Alb 0 - 0

Chelsea - Stoke 5 - 0

Manchester United - Southampton 0 - 0

- Domingo:

Crystal Palace - Manchester City 0 - 0

West Bromwich - Arsenal 1 - 1

- Quinta-feira:

Tottenham - West Ham 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 62 22 20 2 0 64 13 51

2. Manchester United 47 22 14 5 3 45 16 29

3. Chelsea 46 22 14 4 4 41 16 25

4. Liverpool 44 22 12 8 2 50 25 25

5. Tottenham 41 22 12 5 5 42 21 21

6. Arsenal 39 22 11 6 5 40 28 12

7. Burnley 34 22 9 7 6 19 19 0

8. Leicester 30 22 8 6 8 34 32 2

9. Everton 27 22 7 6 9 25 34 -9

10. Watford 25 22 7 4 11 31 40 -9

11. Huddersfield Town 24 22 6 6 10 18 35 -17

12. Brighton and Hove Alb 23 22 5 8 9 17 27 -10

13. Newcastle 22 22 6 4 12 20 30 -10

14. Crystal Palace 22 22 5 7 10 20 33 -13

15. West Ham 22 22 5 7 10 25 40 -15

16. AFC Bournemouth 21 22 5 6 11 22 34 -12

17. Southampton 20 22 4 8 10 21 32 -11

18. Stoke 20 22 5 5 12 23 47 -24

19. West Bromwich 16 22 2 10 10 16 30 -14

20. Swansea 16 22 4 4 14 13 34 -21

* AFP