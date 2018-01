O Toulouse, penúltimo classificado da Ligue 1, continuou a nefasta temporada ao ser eliminado nas oitavas de final da Copa da França, nesta terça-feira, depois de perder por 2 a 0 para o Bourg-en-Bresse da segunda divisão.

O privilégio de uma equipe da elite francesa cair para um time de categoria inferior não foi apenas do Toulouse. O Nantes também foi eliminado ao perder por 4 a 3 para o Auxerre (2ª).

Já o Olympique de Marselha, por outro lado, sofreu mais do que o previsto para eliminar o Epinal (4ª). A equipe do sul da França só definiu a eliminatória no segundo tempo, com gols de Valere Germain e Morgan Sanson, aos 28 e 48 minutos respectivamente.

O Caen, por outro lado, precisou dos pênaltis para eliminar o Canet, da quinta divisão francesa e cujos atletas não são profissionais. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain encara o Guingamp sem Neymar, Mbappé e Verrati, enquanto Monaco e Lyon fazem a partida mais interessante da eliminatória.

-- Programação das oitavas de final da Copa da França:

- Terça-feira

Nantes - (+) Auxerre (2ª) 3 - 4

(+) Granville (4ª) - Concarneau (3ª) 3 - 2 na prorrogação

(+) Bourg-en-Bresse (2ª) - Toulouse 2 - 0

Stade Briochin (4ª) - (+) Lens (2ª) 0 - 1

Châteauroux (2ª) - (+) Chambly (3ª) 1 - 1; 3-4 nos pênaltis

Colomiers (4ª) - (+) Sochaux (2ª) 1 - 2

Canet-en-Roussillon (5ª) - (+) Caen 1 - 1; 3-4 nos pênaltis

Epinal (4ª) - Olympique de Marselha 0 - 2

- Quarta-feira

(15h30) Montpellier - Lorient (2ª)

Biesheim (3ª) - Grenoble (3ª)

Troyes - Saint-Etienne

Tours (2ª) - Metz

Saint-Lô (3ª) - Les Herbiers (3ª)

Paris SG - Guingamp

(18h05) Monaco - Lyon

- Quinta-feira

(18h00) Estrasburgo - Lille

* AFP