O Tubarão acertou o empréstimo do volante Parrudo ao Ceará, clube que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro neste 2018. O jogador de 23 anos entrou na mira do Vozão e foi para Fortaleza acompanhado do meia Leandro Canhoto. O meio-campista, porém, pertence ao Grêmio que deu preferência ao time cearense.

O vínculo de ambos com o Ceará vai até o final dos estaduais. O Tubarão considerou o acordo como uma oportunidade de negócio, já que coloca um atleta seu na vitrine, pelo fato do Vozão disputar a primeira divisão nacional nesta temporada.

— O Parrudo é um jogador em projeção, jovem. Estamos bem servidos de volantes em nosso plantel, e acreditamos que é uma boa oportunidade também para o atleta — comentou o presidente do Peixe, Luiz Henrique Ribeiro.

A estreia do Tubarão no Campeonato Catarinense está marcada para o dia 17. A equipe vai enfrentar o Hercílio Luz, em clássico local, no Anibal Costa.

