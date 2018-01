O Tubarão perdeu em seu primeiro jogo na história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Time anfitrião do grupo 8, o Marília venceu por 4 a 3. Ainda que valente, o Peixe sentiu a estreia e sucumbiu em um jogo muito disputado, mas que em nenhum momento teve o time catarinense em vantagem.

O Marília abriu o placar aos cinco minutos de bola rolando. Sem muita demora, o Peixe chegou ao empate com o zagueiro Clebson, em bela cabeçada. No entanto, a etapa inicial terminou em 2 a 1 para o time mandante. Dener marcou aos 21. A etapa complementar foi ainda mais quente. O Tigre do interior de São Paulo aumentou com Igor, logo ao quatro do segundo tempo, e o Tubarão empatou logo em seguida: 3 a 2.

Mas o time anfitrião do grupo 8 aumentou, com Diego Borges, aos 13. Foi então que a equipe catarinense teve grande chance de sair de campo com pelo menos um ponto. José Vitor diminuiu em cobrança de pênalti, aos 19, e teve a bola na marca da cal pela segunda vez, com a chance de empatar. Porém, o jogador que entrou no segundo tempo mandou a batida ao lado do gol.

O resultado obriga o Peixe a vencer o próximo jogo. O Tubarão enfrenta o Fluminense, que ganhou do Mogi Mirim na estreia. O duelo está marcado para as 16h de sábado, também em Marília.

Confira mais notícias do esporte catarinense