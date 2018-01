"Neste momento não vai ter contratações, mas tudo pode acontecer até dia 31" de janeiro, dia do fechamento da janela de transferência na Europa, afirmou nesta quarta-feira o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, ao ser questionado sobre a chegada de reforços.

"É possível que venha alguém", continuou o técnico francês, num momento em que a imprensa espanhola alimenta rumores da chegada no Real do goleiro de 23 anos Kepa Arrizabalaga, do Athletic Bilbao, por 20 milhões de euros.

"O que eu não quero é que um jogador do elenco saia", avisou Zidane, como sinal de confiança no plantel que conquistou a Liga dos Campeões nos últimos dois anos.

Segundo a imprensa, o Real Madrid estaria cogitando também reforçar seu ataque, diante da lesão do atacante francês Karim Benzema.

Os nomes mais cogitados para a posição são do alemão Timo Werner (RB Leipzig) e do argentino Mauro Icardi (inter de Milão).

* AFP