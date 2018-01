Faltam cinco dias para o início do Campeonato Catarinense e também espaço nos elencos dos 10 times que estarão na disputa. Os clubes praticamente fecharam seu planteis nestes últimos dias. Portanto, quem aparecer depois dificilmente vai estar em ação na quarta-feira que vem. Praticamente com o grupo formado para os primeiros jogos da competição, apenas Chapecoense, Concórdia e Criciúma não contrataram mais desde a segunda-feira, embora ainda apresentem jogadores e até renovações de contrato, como de Wellington Paulista que fica mais dois anos na Chape.

Renovação-contratação. Assim pode ser definida o retorno do centroavante Henan. Autor de 12 gols com a camisa preta e branca na última Série B do Campeonato Brasileiro – terceiro na artilharia –, ele chegou a ser descartado pelos dirigentes alvinegros, a conversar com avaianos e estar próximo de ir ao Fortaleza. No entanto, ontem, aceitou a antiga proposta do Figueira. Foi uma contratação pontual, assim como a de outros clubes nestes últimos dias.

Sem a renovação de Maicon, o Avaí foi ao mercado e acertou com um novo lateral-direito. Pegou Tiago Cametá por empréstimo do mesmo Ceará a que Leandro Silva foi cedido. O Brusque reforçou o setor de meio de campo com a contratação do volante Zé Lucas, que jogou os últimos estaduais pelo Metropolitano, e o Joinville apresentou o atacante Elias, atleta do Figueirense no primeiro semestre do ano passado.

Ex-Coxa Rafhael Lucas se junta ao grupo do Leão Baio Foto: Greik Pacheco / Inter de Lages

O Inter de Lages recebeu o atacante Rafhael Lucas, que subiu a Serra para ser um dos principais jogadores da equipe. Afinal, ele disputou a Série A pelo Coritiba, clube que o emprestou ao Leão Baio. O time lageano, por sinal, pode anunciar mais jogadores nos próximos dias. Boa parte deles treina e está em preparação ao Catarinense, porém o clube deve fazer a divulgação até segunda-feira.

Já os times de Tubarão foram mais vorazes na última ida às compras antes do pontapé inicial do Estadual. O Hercílio Luz apresentou o experiente Cléber, zagueiro de 34 anos e com passagens por Ceará e América-RN, e o jovem Matheuzinho, atacante emprestado pelo Figueirense. No entanto, o Peixe botou mais jogadores no elenco: três. Além dos atacantes Batista e Ítalo, de 22 e 21 anos – o primeiro com participação em alguns jogos do Grêmio em 2017 –, a equipe conta com o lateral-esquerdo Jean, 22, para substituir o negociado Borges, que foi vendido a um clube da Suécia.

Caras novas da semana

Avaí - Tiago Cametá (LD)

Brusque - Zé Lucas (V)

Figueirense - Henan (A)

Hercílio Luz - Cleber (Z) e Matheuzinho (A)

Inter de Lages - Rafhael Lucas (A)

Joinville - Elias (A)

Tubarão - Batista (A), Ítalo (A) e Jean (LE)

Foto: Luiz Henrique / Figueirense FC