O Manchester United arrancou uma sofrida vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Burnley (8º), somando três pontos que permitem manter a segunda colocação da Premier League, após o Chelsea golear por 4 a 0 o Brighton na partida de abertura da 24ª rodada.

Um golaço do francês Anthony Martial, com um chute forte e colocado aos 9 minutos do segundo tempo, foi suficiente para dar a vitória ao time do português José Mourinho, a terceira consecutiva na Premier League.

Mais cedo, o Chelsea (3º) reencontrou o caminho das vitórias goleando o Brighton (16º), com direito a dois gols do belga Eden Hazard e um do brasileiro Willian. Os Blues vinham de cinco empates seguidos.

Com estes resultados, o Manchester United defendeu sua vice-liderança com 53 pontos, a nove do líder Manchester City, que joga ainda neste sábado contra o Newcastle (15º).

Atrás do United estão Chelsea (50 pts), Liverpool (47) e Tottenham (44). Estas duas últimas equipes poderão se aproximar do pódio se vencerem o lanterna Swansea e o Southampton (18º), respectivamente.

O Arsenal, que jogou sem o chileno Alexis Sánchez, que negocia sua transferência ao United, é o sexto colocado com 42 pontos, após golear por 4 a 1 o Crystal palace (13º).

Em outras partidas disputadas neste sábado, o West Ham (11º) empatou em 1 a 1 com o Bournemouth (12º), enquanto o Leicester (7º) segue escalando a tabela após vencer por 2 a 0 o Watford (10º).

-- Resultados da 24ª jornada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Brighton and Hove Alb - Chelsea 0 - 4

Everton - West Bromwich 1 - 1

Leicester - Watford 2 - 0

Arsenal - Crystal Palace 4 - 1

Burnley - Manchester United 0 - 1

Stoke - Huddersfield Town 2 - 0

West Ham - AFC Bournemouth 1 - 1

Manchester City - Newcastle

- Domingo:

(14h00) Southampton - Tottenham

- Segunda-feira:

(18h00) Swansea - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 62 23 20 2 1 67 17 50

2. Manchester United 53 24 16 5 3 49 16 33

3. Chelsea 50 24 15 5 4 45 16 29

4. Liverpool 47 23 13 8 2 54 28 26

5. Tottenham 44 23 13 5 5 46 21 25

6. Arsenal 42 24 12 6 6 45 31 14

7. Leicester 34 24 9 7 8 36 32 4

8. Burnley 34 24 9 7 8 19 21 -2

9. Everton 28 24 7 7 10 26 39 -13

10. Watford 26 24 7 5 12 33 44 -11

11. West Ham 26 24 6 8 10 30 42 -12

12. AFC Bournemouth 25 24 6 7 11 25 36 -11

13. Crystal Palace 25 24 6 7 11 22 37 -15

14. Huddersfield Town 24 24 6 6 12 19 41 -22

15. Newcastle 23 23 6 5 12 21 31 -10

16. Brighton and Hove Alb 23 24 5 8 11 17 33 -16

17. Stoke 23 24 6 5 13 25 50 -25

18. Southampton 21 23 4 9 10 23 34 -11

19. West Bromwich 20 24 3 11 10 19 31 -12

20. Swansea 17 23 4 5 14 14 35 -21

* AFP