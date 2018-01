O Valencia (3º) foi derrotado por 2 a 1 fora de casa pelo Las Palmas, neste sábado pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, e desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança das mãos do Atlético de Madrid, que empatou em 1 a 1 com o Girona.

A equipe beneficiada diretamente por estes dois tropeços é o líder Barcelona, que no domingo visita o Betis (9º) com a possibilidade de ampliar a vantagem sobre os dois perseguidores. O Atlético tem 8 pontos a menos que os catalães, enquanto o Valencia está a 11.

A derrota foi duplamente amarga para o Valencia, que entrou em campo sabendo que uma vitória lhe devolveria a segunda colocação da Liga.

Tudo parecia funcionar quando Santi Mina abriu o placar para os valencianos aos 5 minutos de jogo.

Mas o Las Palmas, que começou a rodada na lanterna da competição e ganhou uma posição, reagiu com gols de Jonathan Viera (20 min) e do argentino Jonathan Calleri (54).

O grande vilão da tarde para o Valencia foi o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, que cometeu o pênalti e foi expulso no lance que originou o segundo gol do Las Palmas.

Mais cedo, Atlético de Madrid tropeço em casa com um empate em 1 a 1 diante do Girona, neste sábado pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, e poderá perder a vice-liderança da competição caso o Valencia (3º) vença o Las Palmas na última partida do dia.

Já o Atlético de Madrid (2º) precisou se contentar com um empate em 1 a 1 com o Girona (8º).

Para os torcedores do Atlético, esta é a segunda decepção da semana, depois da derrota por 2 a 1 sofrida em casa para o Sevilla, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Na primeira partida deste sábado, o Sevilla (5º) encerrou a sequência negativa no Campeonato Espanhol vencendo por 3 a 0 o Espanyol (14º), com gols de Franco Vázquez (15), Pablo Sarabia (34) e Luis Muriel (90).

Resultados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Getafe - Athletic Bilbao 2 - 2

- Sábado:

Espanyol - Sevilla 0 - 3

Atlético de Madrid - Girona 1 - 1

Villarreal - Levante 2 - 1

Las Palmas - Valencia 2 - 1

- Domingo:

(09h00) Alavés - Leganés

(13h15) Real Madrid - Deportivo La Coruña

(15h30) Real Sociedad - Celta Vigo

(17h45) Betis - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Eibar - Málaga

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 51 19 16 3 0 52 9 43

2. Atlético de Madrid 43 20 12 7 1 29 9 20

3. Valencia 40 20 12 4 4 41 21 20

4. Villarreal 34 20 10 4 6 28 22 6

5. Real Madrid 32 18 9 5 4 32 17 15

6. Sevilla 32 20 10 2 8 26 28 -2

7. Getafe 27 20 7 6 7 25 20 5

8. Girona 27 20 7 6 7 29 29 0

9. Betis 27 19 8 3 8 33 36 -3

10. Eibar 27 19 8 3 8 24 31 -7

11. Athletic Bilbao 26 20 6 8 6 23 22 1

12. Celta Vigo 25 19 7 4 8 33 27 6

13. Leganés 24 18 7 3 8 15 17 -2

14. Espanyol 24 20 6 6 8 16 25 -9

15. Real Sociedad 23 19 6 5 8 33 34 -1

16. Levante 18 20 3 9 8 16 28 -12

17. Alavés 18 19 6 0 13 14 27 -13

18. Deportivo La Coruña 16 19 4 4 11 21 37 -16

19. Las Palmas 14 20 4 2 14 16 47 -31

20. Málaga 11 19 3 2 14 13 33 -20

* AFP