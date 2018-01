O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, desviou das perguntas sobre a iminente chegada do brasileiro Philippe Coutinho ao clube catalão, afirmando neste sábado que "não é um Rei Mago para prometer coisas".

"A torcida do Barça, além de ter bons jogadores, quer que o time ganhe os três pontos. O importante é fazer um bom jogo amanhã, o resto eu não sou um Rei Mago para prometer", afirmou Valverde em coletiva antes do jogo contra o Levante, pela 18ª rodada da Liga espanhola.

"Coutinho é um grande jogador, por isso me perguntam nas coletivas de imprensa. Gosto de falar das coisas que tenho, quando existir uma novidade o clube vai anunciar", concluiu Valverde.

Vários veículos de imprensa espanhóis anunciaram que o Barça comprará Philippe Coutinho do Liverpool por 160 milhões de euros.

"Philippe Coutinho será jogador do Barça para as próximas cinco temporadas, a não ser que as negociações quebrem nos últimos segundos", afirmou o jornal Sport.

Por outro lado, o jornal Mundo Deportivo indicou que o clube inglês pede um valor de 160 milhões de euros "entre valores fixos e variáveis a serem cumpridos".

A ausência de Coutinho na viagem do Liverpool para Dubai alimenta as especulações sobre sua possível ida ao Barcelona.

Segundo a agência britânica PA, Coutinho está na lista de jogadores autorizados a não participarem da inter-temporada dos Reds em Dubai por conta de lesão muscular.

Se a negociação se concretizar, Coutinho vai se tornar o terceiro jogador mais caro da história do futebol, atrás do compatriota Neymar (222 milhões de euros Barcelona-PSG) e do francês Kylian Mbappé (180, Monaco-PSG).

