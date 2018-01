O Leicester fez história ao se tornar o primeiro time inglês a se beneficiar da vídeo-arbitragem (VAR), nesta terça-feira, durante vitória por 2 a 0 sobre o Fleetwood que valeu classificação à quarta fase de FA Cup.

Quando Kelechi Iheanacho fez o segundo gol da equipe, aos 32 minutos do segundo tempo, a arbitragem anulou o gol por conta de suposto impedimento. No entanto, após consultar o VAR, o colegiado mudou de opinião e validou o gol. O primeiro gol do jogo também foi marcado por Iheanacho, aos 43 da primeira etapa.

Foi a primeira vez que o VAR foi utilizado na Inglaterra, já que a Premier League utiliza apenas a tecnologia de linha de gol.

Em outro jogo "replay" pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o West Ham precisou da prorrogação para superar o modesto Shrewsbury por 1 a 0, a apenas oito minutos do fim do tempo extra, que levaria a decisão para os pênaltis. Reece Burke fez o gol da vitória.

-- Resultados dos jogos "replay" da terceira fase da FA Cup:

Terça-feira

(+) Leicester - Fleetwood (D3) 2 - 0

West Ham - Shrewsbury (D3) 1 - 0 na prorrogação

Quarta-feira

(17h45) Wigan (D3) - Bournemouth

Swansea - Wolverhampton (D2)

Chelsea - Norwich (D2)

* AFP