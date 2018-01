A velejadora manezinha Sofia Rocha de Faria, de 11 anos, que recentemente contou um pouco mais de sua vida na Hora de Santa Catarina, foi campeã brasileira da categoria infantil da classe Optmist, em competição disputada entre os dias 8 e 17 de janeiro, no Yatch Clube da Bahia, em Salvador.

Foram nove dias de competições intensas e a pequena velejadora de Florianópolis ainda quase faturou o caneco na categoria geral. Sofia chegou à última regata com chances de sagrar-se campeã, mas viu Nina Pessoa, do Rio de Janeiro, vencer a regata e ficar com o primeiro lugar no pódio. Ainda assim, a segunda colocação na classificação geral garantiu à Sofia o direito de disputar o Campeonato Sulamericano de Optimist.

Categoria infantil feminino

1. Sofia R Faria (ICSC)

2. Maria E P Claudino (VDS/CBC)

3. Clara M C Mateus (ICSC)

4. Gabriela Vassel (CCSP)

5. Joana F T A Gonçalves (ICRJ)

Classificação geral feminino

1. Nina Pessoa (CNC-RJ)

2. Sofia Rocha Faria (ICSC)

3. Manoela Cunha (Clube dos Jangadeiros-BA)

Sofia (segunda da esquerda para a direita) levantou bandeira do Iate Clube Veleiros da Ilha Foto: Renata Rocha Faria / Arquivo Pessoal

