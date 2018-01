Vitor Belfort estava pronto, neste domingo (14), para se despedir do MMA profissional. O ex-campeão enfrentaria o jamaicano Uriah Hall no UFC Fight Night 124, em St. Louis, mas o adversário passou mal antes da pesagem, precisou ser hospitalizado e, com isso, a luta não ocorreu.

Decepcionado por não ter recebido o valor da bolsa pela luta, Belfort foi às redes sociais. No Instagram, cobrou o pagamento do UFC.

"Estou à espera do meu pagamento, UFC. Afinal de contas, fiz o que tinha que ser feito (treinei , estive presente na semana da luta, bati meu peso). Onde está o respeito!?", questionou.

Em entrevista depois do evento no Missouri, o presidente do UFC, Dana White, justificou o fato de a entidade não ter feito o pagamento a Belfort. Segundo o dirigente, a organização ofereceu uma outra luta ao brasileiro, que recusou a oferta.

— Nós oferecemos a ele uma luta hoje (domingo) à noite. Vitor poderia ter lutado. Nós conseguimos uma luta, oferecemos a ele, e ele recusou. Nós também conseguimos uma luta pra ele em Boston (card do próximo sábado), ele recusou também — explicou.

A tendência é que Vitor Belfort volte ao octógono no dia 17 de março, no UFC Londres. Ele deve fazer uma revanche com o britânico Michael Bisping.

