Defesa do Leão do Sul sofreu apenas um gol em duas partidas no Estadual

Surpresa até o momento no Campeonato Catarinense 2018 depois de duas rodadas, o Hercílio Luz se prepara de olho em mais uma partida como mandante. Na quarta-feira, às 20h30min, o Leão do Sul recebe o Avaí, no Aníbal Torres Costa, e a meta é conquistar mais um bom resultado. O zagueiro Rafael Cardoso, aliás, apontou a necessidade do time se impor atuando dentro de seu estádio pela terceira rodada do Estadual.

– Vai ser uma grande partida, sabemos da qualidade do Avaí e sabemos da importância desse jogo que é dentro de casa. A gente está na nossa casa temos que nos impor, mas com sabedoria e inteligência para não se expor. Temos que manter nosso foco e aproveitar as oportunidades que tivermos para sair com a vitória – disse o zagueiro.

Em dois jogos, o Hercílio Luz venceu o clássico diante do Tubarão, por 2 a 1, e ficou no 0 a 0 diante do Brusque, como visitante. Cardoso afirmou que o entrosamento e o trabalho da equipe na defesa tem sido algo muito importante neste início de temporada.

– A gente sabe que vai ser o setor mais exigido, por causa da dificuldade que a gente enfrenta. Precisamos estar preparados. No primeiro jogo aquela bola não entrou nitidamente e se for olhar por esse lado a gente não tomou gol ainda – completou.

Mudança na comissão técnica

A diretoria do Leão do Sul confirmou, nesta segunda-feira, uma troca na comissão técnica. O preparador físico William Schmitd vai trabalhar no Karyia, do Japão, e na sua vaga o Hercílio Luz confirmou a contratação de Fabiano Kraemer, que já teve passagens pelo clube e está integrado.

