O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou nesta quarta-feira que não imagina o clube sem Cristiano Ronaldo, depois do surgimento na imprensa de especulações sobre o futuro do atacante português.

"Eu não vejo um Madrid sem Cristiano", garantiu Zidane, convencido de que o jogador "está um seu clube, todos, clube e torcida, amam ele".

"Sabemos o que pode ser dito fora, mas dentro, o que tem Cristiano tem que fazer é somente pensar em jogar. E é isso que eu quero, falar apenas de seu rendimento e de quanto pode nos ajudar", completou Zidane.

O técnico do Real se manifestou publicamente após o surgimento nos últimos dias de especulações sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo, em meio a uma crise de resultados do clube.

"Eu falo só de futebol com Cristiano e ele, quando vem aqui, só fala de futebol. Assim é melhor para todos, ele gere o que vem de fora e eu não me meto", completou Zidane, em coletiva de imprensa na véspera da partida do Real contra o Leganés, pelas quartas de final da Copa do Rei.

O Real atravessa momento complicado, com 19 pontos a menos que o líder do Campeonato Espanhol, o arquirrival Barcelona, e com dois empates e uma derrota nas últimas três partidas, resultados que praticamente obrigam o clube a vencer o Leganés nesta quinta-feira.

"Não é uma final, mas sabemos que todos os jogos que temos agora têm uma importância enorme", analisou o técnico francês, insistindo que "é importante colocar a maior intensidade desde o início da partida e até o fim".

"O que queremos é ganhar jogos, é o que vai mudar nossa dinâmica", garantiu Zidane, que não se mostrou preocupado com seu próprio futuro no Real Madrid.

"Eu vivo o dia a dia", concluiu o treinador, que tem contrato com o clube merengue até 2020.

* AFP