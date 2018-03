Entre os reclames de arbitragem e condições do gramado na derrota do Avaí para o Tubarão, por 2 a 1, de virada, a novela da renovação de contrato com o lateral-esquerdo Lovat ganhou mais um episódio. Após a partida no Domingos Gonzales, o jogador veio a público informar que seu representante não teria sido procurado para firmar um novo vínculo, tampouco recebeu proposta.

— Para esclarecer, não houve contato com o meu empresário. Tem que ter cuidado, pois me expõe com o torcedor. Dou meu máximo pelo Avaí. Só que saiu matéria que eu não estava querendo renovar. Não houve proposta. Só vou me pronunciar depois — falou, à CBN Diário, na saída de campo.

Na última sexta-feira, durante a apresentação de Guillhermo Beltrán, o presidente Francisco Battistotti disse que o clube procuraria um novo lateral-esquerdo ante a demora do atleta formado no clube em prolongar contrato, que termina no fim deste ano. Após a declaração do atleta em Tubarão, o dirigente máximo relatou detalhes da conversa que teve com ele na última terça-feira.

Segundo Battistotti, o jogador não se satisfez com a oferta de salário que é maior do que recebe o meia-atacante Luanzinho. Conforme o relato do presidente, Lovat se colocou como superior ao jovem de 17 anos que serve a Seleção Brasileira de base e também se comparou com o colega de posição João Paulo.

— Até o final do ano ele é atleta do Avaí. O Joceli (dos Santos, diretor de esportes) ligou duas vezes ao empresário, que não atendeu e não deu retorno — completou Battistotti.

