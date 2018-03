O técnico Tite afirmou nesta terça-feira, depois da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Alemanha em Berlim, em amistoso, que sua equipe mostrou que está aprendendo a jogar sem o craque Neymar.

"Nos faltou um jogador importante, Neymar, mas aprendemos a jogar sem ele e isso é um desenvolvimento que mostra nossa força", se orgulhou o técnico da seleção.

Tite fez uma leitura positiva do Brasil no duelo contra a Alemanha.

"Houve situações positivas, que podem nos servir de referência. Nossa agressividade no ataque, nossa construção de jogo... Mas também erramos passes e a Alemanha nos pressionou. Foi difícil no segundo tempo, quando eles jogaram de maneira mais vertical, mas ganhamos", analisou.

Neymar se lesionou em final de fevereiro e foi operado no dia 3 de março em Belo Horizonte de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

* AFP