Chapecoense e Figueirense estão a uma semana do encontro que vale a taça do Campeonato Catarinense 2018. A Arena Condá será o palco em que estarão as peças verdes e alvinegras, que vão se movimentar em busca do título. Mais do que técnica, vai ser preciso de estratégia e inteligência para levar a melhor.

Então, veja quem são os personagens que podem desequilibrar esta partida.

Foto: Arte / Diário Catarinense

Foto: Arte / Diário Catarinense

Foto: Arte / Diário Catarinense

Foto: Arte / Diário Catarinense

Foto: Arte / Diário Catarinense

