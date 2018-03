O líder Barcelona vai visitar o Sevilla (6º) no sábado, pela 30ª rodada da Liga espanhola, para retomar o ritmo em busca do título após a parada para amistosos entre seleções na data Fifa.

O Barça domina o torneio com 75 pontos, 11 a mais que o Atlético de Madri (2º) e a 15 de vantagem sobre o Real Madrid (3º), a apenas nove rodadas do fim.

Ernesto Valverde segue sem poder contar com Sergio Busquets e tem a dúvida das condições de Lionel Messi, que ficou de fora dos amistosos da Argentina por dores musculares. O camisa 10 participou parcialmente dos treinos na quinta-feira.

Do outro lado, os comandados de Vincenzo Montella estão na última posição que dá uma vaga na próxima Liga Europa, mas não podem se descuidar já que Girona (7º) e Betis (8º) estão a dois pontos de distância.

O Sevilla eliminou o Manchester United na Liga dos Campeões e na próxima terça-feira encara outro gigante, o Bayern de Munique, pelo jogo de ida das quartas de final.

Já o Atlético de Madri recebe o Deportivo La Coruña (19º), que começa a ver diminuídas as chances de escapar da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, os galegos estão a oito do primeiro time fora da degola e acumulam 14 jogos sem vencer.

Com o Barça longe de ser alcançado, os comandados de Diego Simeone querem manter a segunda posição. Mas os rivais da capital começaram a se aproximar nas últimas rodadas.

Os merengues, que estão a 4 unidades de seus vizinhos, visitam um Las Palmas também na briga contra o rebaixamento. A equipe busca a quarta vitória consecutiva para ir para o duelo contra a Juventus, na terça-feira, com a autoestima elevada.

-- Programação da 30ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(08h00) Girona - Levante

(11h15) Athletic Bilbao - Celta Vigo

(13h30) Las Palmas - Real Madrid

(15h45) Sevilla - Barcelona

- Domingo:

(07h00) Espanyol - Alavés

(11h15) Leganés - Valencia

(13h30) Eibar - Real Sociedad

Málaga - Villarreal

(15h45) Atlético de Madri - Deportivo La Coruña

- Segunda-feira:

(16h00) Getafe - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 75 29 23 6 0 74 13 61

2. Atlético de Madri 64 29 19 7 3 49 14 35

3. Real Madrid 60 29 18 6 5 73 33 40

4. Valencia 59 29 18 5 6 57 31 26

5. Villarreal 47 29 14 5 10 40 33 7

6. Sevilla 45 29 14 3 12 37 44 -7

7. Girona 43 29 12 7 10 43 42 1

8. Betis 43 29 13 4 12 49 53 -4

9. Getafe 39 29 10 9 10 35 27 8

10. Celta Vigo 39 29 11 6 12 45 42 3

11. Eibar 39 29 11 6 12 36 43 -7

12. Leganés 36 29 10 6 13 25 35 -10

13. Athletic Bilbao 35 29 8 11 10 29 33 -4

14. Espanyol 35 29 8 11 10 26 37 -11

15. Real Sociedad 33 29 9 6 14 51 52 -1

16. Alavés 31 29 10 1 18 26 45 -19

17. Levante 27 29 5 12 12 25 43 -18

18. Las Palmas 21 29 5 6 18 21 58 -37

19. Deportivo La Coruña 20 29 4 8 17 26 60 -34

20. Málaga 14 29 3 5 21 16 45 -29

* AFP