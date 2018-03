Com três gols do polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique goleou o Borussia Dortmund por 6 a 0, neste sábado, pela 28ª rodada da Bundesliga, mas vai precisar esperar até a próxima rodada para soltar o grito de campeão.

Isso porque o Schalke 04 venceu o Freiburg por 2 a 0 para se manter como candidato matemático ao troféu, apesar de 17 pontos separarem as duas equipes em apenas 18 pontos por disputar no campeonato.

Lewandowski deixou sua marca em três ocasiões (5, 44 e 87), justamente no dia em que o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, desmentiu os rumores sobre possível ida do atacante para o Real Madrid.

O colombiano James Rodríguez (14), Thomas Müller (23) e o francês Franck Ribery (45+1) completaram o placar, que marcava 5 a 0 antes do intervalo.

O chileno Arturo Vidal não participou da partida, por conta de uma lesão sofrida nos amistosos com a seleção durante a data Fifa. O volante é dúvida para o duelo contra o Sevilla, terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Borussia Dortmund (3º) se mantém a quatro pontos na briga pelo vice-campeonato. O Schalke construiu a vitória com gol de pênalti de Daniel Caligiuri e Guido Burgstaller, aos 18 e 28 minutos da segunda etapa.

Nos outros jogos de sábado, o RB Leipzig (4º) venceu por 3 a 2 na visita ao Hannover (13º). Já o Bayer Leverkusen (5º) empatou sem gols com o Augsburg (9º).

Já o Hoffenheim (7º) não desiste da briga por uma vaga nas competições europeias. A equipe goleou o Colonia (17º) por 6 a 0 com dois gols de Serge Gnabry e Mark Uth.

Po outro lado, o lanterna Hamburgo empatou em 1 a 1 na visita ao Stuttgart (8º) e está a seis pontos do primeiro time fora da zona da degola. No último jogo do dia, Hertha Berlim e Wolfsburg empataram sem gols.

-- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Alemão

- Sábado:

Hoffenheim - Colônia 6 - 0

Schalke 04 - Freiburg 2 - 0

Bayer Leverkusen - Augsburg 0 - 0

Hannover - RB Leipzig 2 - 3

Stuttgart - Hamburgo 1 - 1

Bayern de Munique - Borussia Dortmund 6 - 0

Hertha Berlim - Wolfsburg 0 - 0

- Domingo:

(10h30) Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

(13h00) Mainz - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 69 28 22 3 3 72 20 52

2. Schalke 04 52 28 15 7 6 43 30 13

3. Borussia Dortmund 48 28 13 9 6 54 39 15

4. RB Leipzig 46 28 13 7 8 43 37 6

5. Bayer Leverkusen 45 28 12 9 7 47 35 12

6. Eintracht Frankfurt 45 27 13 6 8 38 30 8

7. Hoffenheim 42 28 11 9 8 52 41 11

8. Stuttgart 38 28 11 5 12 26 31 -5

9. Augsburg 36 28 9 9 10 37 36 1

10. Hertha Berlim 36 28 8 12 8 32 32 0

11. B. Moenchengladbach 36 27 10 6 11 36 42 -6

12. Werder Bremen 33 27 8 9 10 30 32 -2

13. Hannover 32 28 8 8 12 35 42 -7

14. Freiburg 30 28 6 12 10 26 46 -20

15. Wolfsburg 26 28 4 14 10 28 37 -9

16. Mainz 25 27 6 7 14 29 46 -17

17. Colônia 20 28 5 5 18 27 55 -28

18. Hamburgo 19 28 4 7 17 20 44 -24

* AFP