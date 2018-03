O Brasil venceu por 1 a 0 a Alemanha, nesta terça-feira em amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, um resultado que ajuda a exorcizar parte dos fantasmas do fatídico 7 a 1 e enche a seleção de confiança, há menos de três meses para o Mundial russo.

No primeiro duelo entre as duas seleções desde aquela semifinal no estádio Mineirão, há quatro anos, a vitória brasileira foi construída com um gol de Gabriel Jesus de cabeça, aos 37 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o balanço dos amistosos de março preparatórios para a Copa do Mundo foram altamente positivos para o Brasil, isso tudo poder contar com seu principal craque Neymar, que operou o pé e se encontra em repouso no Brasil.

Na última sexta-feira, o Brasil venceu por 3 a 0 a Rússia em Moscou, onde mostrou um futebol envolvente, capaz de superar a tão temida 'linha de cinco defensores', um dos calcanhares de Aquiles da seleção de Tite até então.

Nesta terça, o Brasil mostrou maturidade para deixar o '7-1' de lado e dominar a atual campeã do mundo por boa parte da partida, além de sangue frio para segurar o resultado nos minutos finais, quando a Alemanha pressionava em busca de um empate.

A derrota para o Brasil põe um fim à sequência de 22 jogos de invencibilidade da Alemanha, que vê morrer o objetivo de igualar o recorde de 23 jogos sem perder estabelecido pelo técnico Jupp Derwall em 1981.

* AFP