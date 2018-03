Falta apenas uma definição no Campeonato Catarinense 2018: o último rebaixado. Chapecoense e Figueirense estão garantidos na decisão, marcada para o dia 8, na Arena Condá. Na última quarta-feira, o Concórdia teve a degola decretada. Na última rodada, Brusque, Hercílio Luz e Inter de Lages têm pela frente o capítulo final pela permanência. São dois confrontos, às 16h de domingo, que vai estar na Série B do Estadual de 2019.

O Augusto Bauer, em Brusque, será palco do confronto direto entre o time da casa e o Leão Baio. A equipe comandada pelo técnico Pingo se livra do rebaixamento mesmo com empate. Para o Internacional, a igualdade só serve se combinada com uma derrota por três gols de diferença do Hercílio Luz para o Criciúma, no Heriberto Hülse.

Entre os adversários em solo brusquense, o Hercílio Luz pode ficar na primeira divisão sem depender de tropeço do Inter desde que vença o confronto. Se perder para o Tigre, pode ser ultrapassado pelo Leão Baio se sofrer mais três gols de diferença em caso de empate do Inter – estaria igualado em pontos e tem três tentos de vantagem no saldo, critério de desempate preponderante. Um empate do time de Tubarão em Criciúma só serve para a permanência caso o clube de Lages seja derrotado.

Anfitrião da partida, o Carvoeiro pode entrar em campo no domingo na briga por vaga na Copa do Brasil, atribuída até o terceiro colocado do Catarinense. Se vencer o JEC na noite desta quinta-feira, na Arena Joinville, o Criciúma joga a última rodada com chances de garantir participação no torneio nacional sem necessidade de aguardar por chamado pelo ranking da CBF.

O Brusque soma 19 pontos, seguido por Hercílio Luz (17) e Inter de Lages (16, dentro da zona de rebaixamento). Os jogos no Augusto Bauer e no Heriberto Hülse estão confirmados para as 16h de domingo.

