O time Sub-20 da Chapecoense estreou com empate na Copa do Brasil Sub-20, na noite desta quarta-feira, diante do Londrina, no estádio do Café. O time catarinense saiu perdendo, virou, mas cedeu a igualdade no final.

A decisão da vaga na próxima fase será na terça-feira, na Arena Condá. A Chapecoense tenta repetir a boa campanha do ano passado, quando eliminou Internacional e Corinthians. Acabou não passando pelo Atlético-MG, que foi o campeão.

