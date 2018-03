A cidade de Chapecó vai receber pelo terceiro ano consecutivo a finalíssima do Campeonato Catarinense. A definição aconteceu nesta quarta-feira após vitória da Chapecoense, por 3 a 2, contra o Figueirense pela 17ª rodada do Estadual. Os finalistas voltam a duelar na Arena Condá no próximo dia 8 de abril, quando vão decidir o campeão da edição 2018.

Melhor time da primeira fase, a Chape chegou aos 40 pontos, abrindo sete de vantagem para o vice-líder Figueirense, que soma 33. O Verdão enfrenta o Avaí na Ressacada, enquanto o Figueira segue no Oeste, local do jogo contra o rebaixado Concórdia. A 18ª rodada - e última - terá os cinco jogos disputados simultaneamente no domingo às 16h.

A prévia da final começou a todo vapor. Apesar de precisar apenas do empate para garantir a decisão na Arena Condá, a Chapecoense foi atrás de outra meta: vencer o Figueirense. O Alvinegro era o único até então que a equipe do Oeste não havia superado no Catarinense 2018. E logo aos cinco minutos abriu caminho para o triunfo. Após bom passe de Canteros, o atacante Wellington Paulista bateu cruzado para fazer 1 a 0.

A missão ficou mais bem encaminhada sete minutos depois. Da direita, Eduardo cobrou escanteio na segunda trave para Nery Bareiro testar firme e ampliar o placar para o Verdão. Os mandantes festejavam quando, aos 14, Renan Mota bateu, teve o desvio em Amaral para vencer Jandrei e diminuiu o prejuízo do Figueira. Aos 18, Wellington Paulista ainda fez o segundo gol dele, o terceiro da Chape, na falha de Trevisan e Denis.

Mesmo com alarga vantagem, o Verdão não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Aos quatro minutos, Luiz Antonio fez o passe na direção de Guilherme, mas o atacante não conseguiu a finalização ao gol de Denis. Em seguida, o volante teve ótima oportunidade e o arremate foi pela linha de fundo do Figueirense. Aos 14, Wellington Paulista girou e chutou com força, mas, o goleiro do Alvinegro fez a defesa para impedir o quarto gol do time do Oeste.

O Figueirense teve uma demonstração do que irá encontrar na final do Estadual. Apesar dos desfalques e das opções de Milton Cruz, que poupou alguns dos principais nomes, a equipe teve dificuldade para ultrapassar a linha de três volantes da Chape. A entrada de Henan, aos 44, fez o time chegar ao gol. Ele driblou o goleiro Jandrei e tocou, mas Thyere tirou em cima da linha. Na cobrança de escanteio, o atacante completou de cabeça.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE - 3

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Bruno Pacheco; Amaral (Alan Ruschel), Elicarlos e Luiz Antonio (Vinicius); Canteros (Khevin), Guilherme e Wellington Paulista. Técnico: Gilson Kleina.

FIGUEIRENSE - 2

Denis; Raul, Nogueira, Trevisan e Diego Renan (Cedrón); Zé Antônio, Pereira, Patrick (João Lucas), Ferrareis (Henan) e Renan Mota; André Luis. Técnico: Milton Cruz.

GOLS: Wellington Paulista (C), aos 5 e aos 18, Nery Bareiro (C), aos 12, e Renan Mota (F), aos 14 minutos do primeiro tempo. Henan (F), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Canteros (C). Nogueira (F).

PÚBLICO: 4.223 torcedores.

RENDA: R$ 61.380,00.

ARBITRAGEM: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Éder Alexandre.

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018