Com duas vitórias e dois empates, o Criciúma conquista a melhor sequência na reta final do Catarinense. Na partida deste domingo, no Heriberto Hülse, quem saiu à frente no placar foi o Inter de Lages ainda no primeiro tempo, e o Criciúma precisou de dois lances, um atrás do outro, para virar o jogo na etapa final. Andrew saiu do banco para marcar mais um, e o meia Elvis fez o dele para garantir os três pontos para os donos da casa.

O jogo começou movimentado, mas apesar da superioridade na posse de bola, o volume de jogo não se converteu em chances claras de gol para o Criciúma. O Tigre chegou a balançar a a rede duas vezes, com Fábio Ferreira e Sandro de cabeça, mas os gols não valeram. Nos dois lances, com assistência de Elvis, a arbitragem apontou impedimento. Do outro, nas poucas chances que criou, o Leão Baio foi mais efetivo, e aos 34 Luizinho abriu o placar.

Com menos de 20 minutos da etapa final, o técnico do Criciúma Argel Fucks já tinha promovido as três substituições, em busca do empate e quem sabe a virada no placar. As mexidas deixaram o time com mais volume de jogo, mas sem efetividade. O Inter reforçou o setor defensivo para segurar o resultado, mas não resistiu à pressão. De cabeça, Andrew empatou para o Tigre aos 33 da etapa final. Um minuto depois, a bola sobrou para Elvis, e o camisa 10 não perdoou para virar o jogo para os donos da casa.

Pela penúltima rodada do Estadual, os times se enfrentam no meio da semana, para encaminhar quase em definitivo a posição que terminam o campeonato. Na quarta-feira, O Inter de Lages recebe o Atlético Tubarão no Tio Vida às 20h30min. Os donos da casa precisam dos três pontos para sair do rebaixamento, enquanto o visitante quer subir o máximo possível na tabela.

Na quinta-feira é a vez do Joinville receber o Criciúma na Arena, às 20h30min, em clima de revanche. No turno, quem venceu foi o tricolor do Sul do Estado, e agora o JEC quer dar o troco em casa. Para a partida, o Tigre não poderá contar com o zagueiro Sandro e com o lateral-direito Sueliton, que levaram o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

FICHA

Gols: Luizinho, do Inter, aos 34 minutos. Andrew aos 33 e Elvis aos 34 do segundo tempo para o Criciúma.

Cartões amarelos: Jean Lucas, Luizinho, do Inter. Marlon, Sandro, Sueliton, do Criciúma.

CRICIÚMA – 2

Luiz; Sueliton, Sandro, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira (Mailson), Douglas Moreira, Wallacer (Andrew) e Elvis; João Paulo e Zé Carlos (Lucas Coelho). Técnico: Argel Fucks.

INTER DE LAGES - 1

David, Kellyton, Fernando Belém, Gregory e Jeferson; Marcus Winícius. Diego Aragão (Felipe), Vitor Michels (Bruno Sena) e Jean Lucas (Sidney); Raphael Lucas e Toshi. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Arbitragem: Rodrigo D’Alonso Ferreira, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Fabiano Coelho da Silva.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Público: 3.425

Renda: R$ 47.095,00