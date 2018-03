A 18ª rodada - a última da primeira fase - do Campeonato Catarinense 2018 será disputada no final de semana, com um confronto no sábado e outros quatro no domingo. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) fez nesta quinta-feira a audiência pública que aponta a escala de árbitros. O destaque é para o trio feminino liderado por Charly Wendy Straub Deretti no duelo entre Avaí e Chapecoense, domingo às 16h, na Ressacada, em Florianópolis.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Veja os trios confirmados para comandar as partidas:

Concórdia x Figueirense

Sábado, às 17h, no Domingos Machado de Lima

Árbitro: Evandro Tiago Bender

Assistentes: Eli Alves Sviderski e Clóvis Rogério Gugel

Avaí x Chapecoense

Domingo, às 16h, na Ressacada

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti

Assistentes: Maíra Americano Labes e Elen Carolin Portal Sieglitz

Brusque x Inter de Lages

Domingo, às 16h, no Augusto Bauer

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Tubarão x Joinville

Domingo, às 16h, no Domingos Gonzales

Árbitro: Leandro Messina Perrone

Assistentes: Fabiano Coelho da Silva e Alexandre de Medeiros Lodetti

Criciúma x Hercílio Luz

Domingo, às 16h, no Heriberto Hülse

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Assistentes: Helton Nunes e Jhonny Barros de Oliveira

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018