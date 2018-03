O argentino Juan Martín Del Potro foi eliminado pelo americano John Isner, nesta sexta-feira, e caiu na semifinal dos Masters 1000 de Miami.

'Delpo' perdeu por dois sets a zero para o gigante americano, parciais 6-1 e 7-6 (7/2). Isner espera o vencedor do duelo entre o espanhol Pablo Carreño Busta e o alemão Alexander Zverev para conhecer o adversário na decisão.

Após 16 jogos seguidos - 15 vitórias - com os títulos em Acapulco e no Masters 1000 de Indian Wells, o argentino demonstrou cansaço após as quartas de final, em que venceu o canadense Milos Raonic em quase três horas de jogo por 5-7, 7-6 (7/1) e 7-6 (7/3).

Contra Isner, com estilo parecido ao de Raonic, Del Potro destacou que o cansaço foi um fator decisivo para derrota.

"Não tive um bom início e ele aproveitou seu saque. Ainda acho que joguei um bom torneio. Chegar na semifinal de um Masters 1000 é grandioso", destacou o argentino.

Isner foi espetacular no saque a fechou o jogo com 13 aces.

"Descansar é minha prioridade agora. É preciso cuidar do físico. Além disso, é preciso comemorar com minha família e meus amigos o bom começo de temporada", adiantou Del Potro.

-- Resultados de sexta-feira no Masters 1000 de Miami:

- Semifinal masculina

John Isner (EUA/N.14) x Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) 6-1, 7-6 (7/2)

Ainda nesta sexta-feira

Pablo Carreño Busta (ESP/N.16) vs Alexander Zverev (ALE/N.4)

* AFP