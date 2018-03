Fim de feira. Jogo típico de cumprimento de tabela. Avaí e Brusque não saíram do zero, de finalizações erradas, de passes sem destino. O 0 a 0 na noite de quarta-feira, na Ressacada, foi digno do que os times apresentaram. O time visitante se conteve com o empate, ainda que não tenha ficado definitivamente livre da luta contra o rebaixamento. No Leão, o ponto alto foi a estreia do paraguaio Guillhermo Beltrán.

O Avaí termina a participação no Campeonato Catarinense 2018 às 16h de domingo, quando recebe a Chapecoense na Ressacada. No mesmo dia e horário, o Brusque vai jogar contra o Inter de Lages, em duelo em que estará em jogo a definição do segundo rebaixado (clique aqui e saiba mais). Os mandantes precisam do empate no Augusto Bauer para não correrem risco de queda.

O jogo

Do meio de campo, a bola foi tocada de lado para o Neguette, zagueiro colocado de lateral-esquerdo no Brusque. A bola passa embaixo do pé e sai, corridos 19 minutos. O lance exemplifica o primeiro tempo: ruim, repleto de falhas e sem lances agudos. O time visitante tinha mais finalizações, mas eram erradas. Até 32 minutos, o goleiro Aranha não foi exigido. Carlos Alberto mandou chute cruzado e fraco, fácil para o arqueiro. O Avaí manteve a proposta habitual, esperando a chance de transição ofensiva ou a bola parada com a marca de Marquinhos, de volta aos jogos após período de ausência. Foi dele a batida da falta venenosa que não entrou por causa de desvio na barreira, aos 39.

Foi um primeiro tempo ruim, de pouquíssimos lances. Na volta do descanso, o Leão voltou ao jogo com Marcinho e Guillhermo Beltrán, para fazer sua estreia pela equipe. O paraguaio do Leão se mexeu e recebeu a maioria das bolas pelo alto. Brigador, tentava as cabeçadas para o gol, mas não conseguiu levar perigo à meta brusquense. Com 15 minutos, Marquinhos deixou a partida, que seguiu insossa. A bola parada era alternativa óbvia.

Foi com ela que o Leão quase fez o gol do jogo. Aos 37, João Paulo botou falta dentro da área e Alemão cabeceou perto do ângulo. André Luís fez grande defesa. A chance do Brusque foi aos 41. Após jogada pelo lado direito de ataque, a bola se apresentou para Dakson, sozinho na altura da marca penal. O chute forte foi desviado para fora. Depois, a chuva apertou e o placar foi fechado como de início: zerado.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Aranha; Cametá, Alemão, Betão e João Paulo; Luan, Lourenço (Marcinho) e Marquinhos (Rafinha); Alisson (Guillhermo Beltrán), Luanzinho e Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira.

BRUSQUE

André Luis; Carlos Alberto, Cleiton, Douglas Silva e Neguette; Valkenedy (Dakson), Bidia (Luizinho) e Adãozinho; Jefferson Renan, Jean Dias e Safira (Wilson Júnior). Técnico: Pingo.

CARTÃO AMARELO: Marcinho (A). Cleiton e Neguette (B).

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Neuza Inês Back e Clair Dapper.

BORDERÔ: 895 torcedores, para uma renda de R$ 13.789,00

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis.

