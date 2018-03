Livre do rebaixamento, o Criciúma vai aproveitar a partida contra o Joinville no Catarinense para testar o elenco e tentar quebrar um tabu que dura quase 11 anos. Desde 2007, o Tigre não sabe o que é vencer na Arena Joinville, e a cada ano que passa, a estatística ganha ainda mais força. O meia Elvis, que passou pelo Tigre em 2016 e está de volta, lembra bem da cobrança para vencer o JEC fora de casa.

— Da outra vez que joguei aqui empatamos, quase ganhamos, tomara que quinta-feira quem for jogar lá, o Argel não definiu ainda, que ganhe esse jogo e quebre esse tabu. Clássico não é para se jogar, é para ganhar, ainda mais 11 anos depois. Independente de estar brigando pelo titulo ou não, tem que fazer um bom jogo e sair com a vitória — comentou o jogador.

Na coletiva depois da vitória por 2 a 1 sobre o Inter de Lages, o técnico Argel Fucks disse que quer experimentar jogadores que ainda não vou atuar. A estratégia é para analisar bem com que ele pode contar – ou não – para a Série B deste ano. Superado o assunto rebaixamento, o Tigre quer terminar o Catarinense na melhor posição possível, mas o foco já é no Brasileirão.

— É como o Argel falou, é até vergonhoso estar comemorando isso, mas infelizmente nosso momento foi esse, graças a Deus livramos, sentimento bom, agora é focar nessas duas últimas rodadas independente do time que entrar. Terminar de forma honrosa e focar para a Série B que temos um time bom, certeza que vai reforçar mais e temos que brigar para subir — projetou Elvis.

O time se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. Os reservas treinaram com o sub-17, e os titulares fizeram um trabalho rápido no campo e subiram para a academia, para um regenerativo. O Criciúma viaja na quarta-feira de manhã para o confronto contra o Joinville, às 20h30min de quinta-feira.