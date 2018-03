Com três gols e grande atuação de Isco, a Espanha atropelou a Argentina por 6 a 1, nesta terça-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, enquanto Itália e Inglaterra empataram em 1 a 1 com direito a pênalti marcado pelo árbitro de vídeo.

Os argentinos não puderam contar com o craque Lionel Messi, que não se recuperou de dores musculares a tempo da partida. Sem seu principal jogador, o time sul-americano foi presa fácil para a Espanha.

Os brasileiros naturalizados espanhóis Diego Costa e Thiago Alcântara marcaram um gol cada, com o primeiro abrindo o placar (13 minutos) e o segundo deixando o dele (55) para marcar o quarto.

Isco (27, 52 e 74) e Iago Aspas (73) completaram a goleada, que teve Nicolás Otamendi marcando o gol de honra da Argentina (37).

A partida marcou a estreia de Marcos Alonso com a camisa da "La Roja", repetindo os passos de seu pai, que defendeu a seleção nos anos 1980, e seu avô, que foi pentacampeão da Taça da Europa com o Real Madrid nos anos 1950 e defendeu o time nacional em duas oportunidades.

Já no duelo entre duas campeãs mundiais, Itália e Inglaterra empataram em 1 a 1 em partida que contou com auxílio da vídeo-arbitragem (VAR).

Jamie Vardy colocou os ingleses em vantagem (26), mas Lorenzo Insigne empatou convertendo pênalti marcado pelo VAR (87).

Os ingleses ainda não convencem a menos de três meses do Mundial, enquanto a "Azzurra" marcou o primeiro gol sob comando de Luigi di Biagio em seu processo de reformulação após a não classificação à Copa da Rússia.

Mais cedo, a França venceu a Rússia por 3 a 1 para se recuperar do revés diante da Colômbia (3-2) na última sexta.

Kylian Mbappé marcou duas vezes (40, 83) e Paul Pogba (49) definiu o resultado. Fedor Smolov fez o gol de honra dos anfitriões da próxima Copa do Mundo (24).

A nota triste do jogo foram os gritos racistas contra o francês Ousmane Dembélé, segundo constatou um fotógrafo da AFP durante a partida. O jogador do Barcelona foi alvo de preconceito quando ia cobrar escanteios.

No jogo mais aguardado do dia, o Brasil venceu a Alemanha por 1 a 0 em partida que ajudou a exorcizar parte dos fantasmas do fatídico 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014.

No primeiro duelo entre as duas seleções desde aquela semifinal no estádio Mineirão, há quatro anos, a vitória brasileira foi construída com um gol de Gabriel Jesus de cabeça, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Rivais do Brasil no grupo E da Copa do Mundo, a Suíça venceu o Panamá por 6 a 0, e a Sérvia superou a Nigéria por 2 a 0. Já a Costa Rica perdeu por 1 a 0 para a Tunísia.

O Brasil estreia na Copa do Mundo dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.

-- Resultados dos principais amistosos internacionais disputados nesta terça-feira:

Japão - Ucrânia 1 - 2

Rússia - França 1 - 3

Argélia - Irã 1 - 2

Suíça - Panamá 6 - 0

Tunísia - Costa Rica 1 - 0

Dinamarca - Chile 0 - 0

Grécia - Egito 1 - 0

Senegal - Bósnia 0 - 0

Romênia - Suécia 1 - 0

Polônia - Coreia do Sul 3 - 2

Bélgica - Arábia Saudita 4 - 0

Alemanha - Brasil 0 - 1

Marrocos - Uzbequistão 2 - 0

Colômbia - Austrália 0 - 0

Inglaterra - Itália 1 - 1

Nigéria - Sérvia 0 - 2

Espanha - Argentina 6 - 1

* AFP