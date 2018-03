O técnico italiano Fabio Capello, ex-treinador do Real Madrid, abandonou o Jiangsu Suning, anunciou o clube da Superliga chinesa nesta quarta-feira a após nove meses de relação.

"Após consultas amistosas entre as partes, o contrato de Fabio Capello foi rescindido antes do tempo. Capello já não é treinador do Suning FC", declarou o clube nas redes sociais.

O ex-técnico da seleção da Inglaterra, que negou interesse em assumir a vaga aberta no comando da Azzurra, não conquistou sucesso no time chinês. A equipe conta com os brasileiros Ramires e Alex Teixeira.

Com passagens pelos gigantes Milan, Juventus e Roma, além de comandar a Rússia, Capello iniciou a trajetória chinesa em junho de 2017.

Segundo a imprensa do país, o clube ofereceu contrato de 18 meses e 10 milhões de euros para recuperar o time, ameaçado de entrar na zona da degola. Sob comando de Capello, o clube terminou na 12ª colocação entre 16 clubes.

A saída de Capello estaria relacionada com a má relação com os dirigentes. O romeno Cosmin Olaroiu é cotado para assumir o cargo.

* AFP