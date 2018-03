A Fifa anunciou nesta quinta-feira a lista de árbitros escolhidos para comandarem a Copa do Mundo da Rússia-2018, entre os dias 14 de junho e 15 de julho, que vai ser a primeira com o uso do árbitro de vídeo (VAR).

Sandro Meira Ricci vai comandar o trio brasileiro, ao lado de Marcelo van Gasse e Emerson de Carvalho. No total, são 36 árbitros principais e 63 assistentes de 46 países.

A confederação com mais árbitros que vão à Rússia é a Uefa, com 10, enquanto a OFC da Oceania é a que vai contar com menos, apenas 2. As demais confederações vão enviar seis representantes ao Mundial.

-- Lista dos 36 árbitros escolhidos pela Fifa para a Copa do Mundo da Rússia-2018:

- Confederação Asiática (AFC):

Fahad Al Mirdasi (KSA)

Alireza Faghani (IRN)

Ravshan Irmatov (UZB)

Mohammed Abdulla Mohamed (UAE)

Ryuji Sato (JPN)

Nawaf Abdulla Shukralla (BHR)

- Confederação Africana (CAF):

Mehdi Abid Charef (ALG)

Malang Diedhiou (SEN)

Bakary Papa Gassama (GAM)

Ghead Grisha (EGI)

Janny Sikazwe (ZAM)

Bamlak Tessema Weyesa (ETH)

- Concacaf:

Joel Aguilar (SLV)

Mark W. Geiger (EUA)

Jair Marrufo (EUA)

Ricardo Montero (CRC)

John Pitti (PAN)

César Arturo Ramos Palazuelos (MEX)

- Conmebol:

Julio Bascuñán (CHI)

Enrique Cáceres (PAR)

Andrés Cunha (URU)

Néstor Pitana (ARG)

Sandro Ricci (BRA)

Wilmar Roldán (COL)

Confederação da Oceania (OFC):

Matthew Conger (NZL)

Norbert Hauata (TAH)

- Uefa:

Felix Brych (ALE)

Cüneyt Cakir (TUR)

Sergey Karasev (RUS)

Bjorn Kuipers (HOL)

Szymon Marciniak (POL)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP)

Milorad Mazic (SRB)

Gianluca Rocchi (ITA)

Damir Skomina (SVN)

Clément Turpin (FRA)

