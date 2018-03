Em jogo que não valia nada para as ambições dos times no Campeonato Catarinense 2018, Concórdia e Figueirense duelaram pela última rodada da competição, no estádio Domingos Machado de Lima, e o time visitante levou a melhor, 3 a 0 para o Figueira, que encerrou a fase de classificação em segundo lugar. No próximo domingo, às 16h, o Furacão do Estreito vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense em jogo único para definir o grande campeão catarinense de 2018. Já o Galo, diante de apenas 89 torcedores no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, se despediu da primeira divisão do futebol de Santa Catarina de forma melancólica. O Galo foi o primeiro time a ser rebaixado na competição ainda na penúltima rodada.

O jogo serviu para o técnico do Figueira, Milton Cruz, testar opções do banco de reservas, como o peruano Cedrón, queridinho da torcida alvinegra e autor do gol que abriu o placar logo aos dois minutos de partida. Em falta nas proximidades da área, Cedrón, que não se firmou entre os titulares na temporada, cobrou direto, no canto do goleiro, mas Zé Carlos aceitou. Minutos depois, aos 5, o alvinegro teve outra boa chance, também com o peruano. Em escanteio, Cedrón cobrou bem, enfiou na cabeça de Samuel Santos, mas o lateral-direito cabeceou sobre o gol.

Aos 17 minutos, outro reserva, o atacante Henan, mostrou para o técnico Milton Cruz que o banco de reservas alvinegro tem boa opções para o restante da temporada. Em jogada de Ermel, que meteu linda bola para Henan, o camisa 19 infiltrou na área nas costas dos zagueiros, chegou antes de Zé Carlos, driblou o goleiro e só colocou para o fundo das redes. Concórdia 0 x 2 Figueirense. O primeiro tempo, com amplo domínio do Figueira, ainda teve um lance de emoção em cobrança de falta de Cedrón. Aos 36, o peruano caprichou, venceu a barreira, mas não conseguiu superar o goleiro Zé Carlos, que fez bonita defesa. Os times foram para o intervalo com o jogo em 2 a o para o Figueira.

O segundo tempo do jogo começou bem diferente do primeiro. Morno, como era de se esperar de duas equipes que disputavam praticamente um amistoso, visto que o destino de ambos na Estadual já estava selado, pelo menos até o próximo domingo, no caso do Figueira. O Concórdia tentou, fez substituições. Entraram o atacante Marcos Paulo e o meio-campista Flávio, nas vagas de Giancarlos e Andrei Alba, respectivamente. Não deu. O Furacão seguia melhor na partida. E logo aos seis minutos, teve nova chance em cruzamento pela ponta esquerda, para a finalização, sem equilíbrio, de Ermel. Bola para fora.

No lance seguinte, o time do Concórdia pediu toque de mão de Samuel Santos em lance de perigo para o Galo no ataque. Jogadores do Concórdia reclamaram demais de um possível pênalti, com mão na bola ou bola na mão de Samuel Santos. Aos 16, ele de novo, Cedrón tentou o cruzamento de canhota, pela direita, ninguém tocou nela, e Zé Carlos aceitou mais uma vez. Goleiro ainda tocou na bola, mas ela também deslizou na trave e morreu no fundo da rede. Concórdia 0 x 3 Figueirense.

No minuto seguinte, o Figueirense chegou perto do quarto gol. Cedrón enfiou para Romarinho, que saiu na cara do gol, tirou o corpo, bateu de chapa, mas parou no goleiro Zé Carlos. Que chance perdida pelo filho do Peixe, de atuação discreta na partida. Após esse lance, as boas jogadas escassearam na partida. O Concórdia tentava, sem sucesso, e até assustou em dois lances. O Figueira, por sua vez, só administrou o placar. A tarde de sábado em Concórdia, no fim das contas, foi boa para o Furacão, mas principalmente para Cedrón e Henan.

FICHA TÉCNICA

CONCÓRDIA: Zé Carlos; Lucas, Lacerda, João Paulo e Zeca; Wellington Neto, Andrei Alba (Flávio), Gelson e Cleiton; Vitinho e Giancarlo (Marcos Paulo). Técnico: Raul Cabral.

FIGUEIRENSE: Alisson; Samuel, Pereira, Trevisan e João Lucas; Abuda, Patrick, Ermel, Cedrón e Romarinho; Henan. Técnico: Milton Cruz.

ARBITRAGEM: Evandro Tiago Bender, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Clóvis Rogério Gugel.