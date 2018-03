Finalistas com antecedência e rivais na quarta-feira, Chapecoense e Figueirense colocaram jogadores na seleção da 16ª rodada do Campeonato Catarinense 2018. O Instituto Mapa traz Guilherme como representante do Verdão do Oeste, enquanto Ferrareis e Zé Antônio surgem pelo lado do Alvinegro. Nesta segunda-feira, a entidade divulgou o selecionado com os melhores após os jogos de domingo no Prêmio Top da Bola, em que jornalistas esportivos de Santa Catarina avaliam os jogadores em ação nos gramados pelo Estadual.

Além dos finalistas, o Tubarão, que vive excelente momento, conseguiu emplacar o zagueiro Jaílton, o atacante David Batista e o treinador Waguinho Dias. Agora na terceira colocação, o Joinville tem o goleiro Emerson e o lateral-esquerdo Alex Ruan entre os melhores da rodada. Por fim, o Criciúma está na lista com o lateral-direito Sueliton e o volante Douglas Moreira.

SELEÇÃO DA 16ª RODADA

Goleiro: Emerson (Joinville)

Lateral-direito: Sueliton (Criciúma)

Zagueiros: Cleyton (Brusque) e Jaílton (Tubarão)

Lateral-esquerdo: Alex Ruan (Joinville)

Volantes: Zé Antônio (Figueirense) e Douglas Moreira (Criciúma)

Meias: Jean Dias (Brusque) e Gustavo Ferrareis (Figueirense)

Atacantes: David Batista (Tubarão) e Guilherme (Chapecoense)

Técnico: Waguinho Dias (Tubarão)

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Criciúma 2 x 1 Inter de Lages)

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018