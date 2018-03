Falta apenas a definição do estádio que vai receber o último e decisivo jogo do Campeonato Catarinense 2018. Chapecoense e Figueirense conquistaram com antecedência as vagas de finalistas da competição e vão se enfrentar pela primeira vez na história pelo título máximo do futebol de Santa Catarina. É uma final inédita, mas os times já duelaram em confronto decisivo e em solo estadual.

Foi em 1996. Campeã estadual, a Chape tinha de duelar com o Figueirense, vencedor da Copa SC daquele ano, pela única vaga local para a Copa do Brasil de 1997. Foi a forma que a Federação Catarinense de Futebol encontrou para definir seu representante e nomeou a disputa como Supercampeonato Catarinense. O Figueirense levou a melhor, com 1 a 0 no Orlando Scarpelli e 4 a 1 no então Regional Índio Condá – jogo que foi paralisado no meio do segundo tempo por causa de invasão de campo e a confirmação do vencedor nos tribunais.

Vale o mando de campo

Neste ano, a final do Catarinense será disputada em partida única, com mando de campo do primeiro colocado da primeira fase, e sem vantagem em caso de empate. Com quatro pontos a mais que o Figueirense e apenas duas rodadas pela frente, a Chapecoense é favorita para ser anfitriã do último jogo do Estadual. Os finalistas se enfrentam às 21h45min desta quarta-feira e local do confronto decisivo pode ser definido em caso de empate ou vitória verde. Se o Figueira vencer, terá de ganhar também do Concórdia, no domingo, e esperar que a Chape não consiga mais que um empate com o Avaí, na última rodada.

Caso o Verdão confirme o mando de campo, será o terceiro ano seguido em que o Campeonato Catarinense vai acabar em Chapecó. Nos dois anos anteriores, a Chape recebeu Joinville e Avaí e comemorou o título ao final da segunda partida da decisão. Independente do mando, a Chapecoense tem a possibilidade de conquistar o tricampeonato – três títulos seguidos — algo que o Figueira conseguiu duas vezes em sua história. Se alcançar o tri, a equipe de Chapecó pode faturar em definitivo o troféu Aderbal Ramos da Silva.

