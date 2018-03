Além de garantir a final na Arena Condá, a vitória de 2 a 1 sobre o Figueirense teve um gosto especial para o técnico Gilson Kleina, pois era o único time que a Chapecoense não tinha vencido neste Campeonato Catarinense.

- Com essa vitória nós ganhamos de todos os times, alguns não fizemos os seis pontos mas fizemos quatro, três. Contra o Figueirense fizemos quatro pontos. Temos números importantes que dão confiança para a final – destacou Kleina.

Ele afirmou que a escalação inicial, com Luiz Antônio e Canteros, repetiu uma formação já utilizada no Campeonato Brasileiro do ano passado e deu muito poder de organização e articulação. Tanto que o time fez três gols no primeiro tempo.

Mas ele alertou que o time não pode baixar a guarda e precisa ter uma concentração mais elevada na final, evitando levar gols como os que levou nesta quarta-feira.

- Fomos muito competentes no primeiro tempo, fizemos os gols, verticalizamos, mas temos que ter essa mesma intensidade na final, ter equilíbrio emocional e uma concentração mais elevada para atingir o objetivo – destacou.

Para o confronto contra o Avaí o treinador disse que vai fazer uma avaliação do grupo para definir quem viaja. Apesar de não valer nada em termos de classificação o técnico considera que não dá para diminuir o foco.

O que ele pode é fazer alguns testes, como já fez no segundo tempo contra o Figueirense, quando colocou jogadores como o meia Khevin, que veio da base.





