As vitórias de Hercílio Luz e Inter de Lages na noite desta quarta-feira decretaram o primeiro rebaixamento no Campeonato Catarinense 2018. Campeão da Série B do Estadual no ano passado, o Concórdia teve a queda confirmada após a derrota para o Leão do Sul, fora de casa, pela abertura da 17ª rodada. O motivo é que o Galo do Oeste não sai mais da zona de rebaixamento mesmo vencendo a última partida da primeira fase.

No Aníbal Costa, o Hercílio Luz fez 2 a 1 sobre o Galo do Oeste. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Tiago Pará bateu falta e abriu o placar. Na etapa final, o Concórdia pressionava, mas um contragolpe foi fatal. Aos oito, Matheusinho lançou para Lima, que tocou na saída de Zé Carlos. Foi o nono gol dele no Catarinense, empatando na artilharia com Rafael Grampola, do Joinville. Aos 38, Andrei Alba diminuiu para o Concórdia.

No Tio Vida, o Inter de Lages contou com o goleador Max para fazer o básico sobre o Tubarão. O Leão Baio venceu por 1 a 0, com gol do camisa 9 aos 44 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti. Na segunda metade do jogo, o time da Serra conteve os avanços do Peixe e criou boas oportunidades para ampliar, mas parou no travessão com autor do único tento da noite. Ele ainda foi expulso nos minutos finais.

O Concórdia segue com 13 pontos, na lanterna, e o Inter de Lages chegou aos 16 pontos, em penúltimo lugar. O Hercílio Luz está fora da zona de queda, com 17 pontos, na oitava colocação. O Tubarão é o quarto colocado, com 23 pontos.

Na rodada final da primeira fase, que acontece domingo às 16h, o Leão do Sul pega o Criciúma, no Heriberto Hülse. O Inter de Lages enfrenta o Brusque, fora de casa, o Peixe recebe o Joinville, em Tubarão, e o Concórdia enfrenta o finalista Figueirense.

