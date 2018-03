O sueco Zlatan Ibrahimovic tem chances reais de estrear com a camisa do Los Angeles Galaxy, neste sábado, no dérbi da cidade contra o LAFC, apenas poucos dias depois de chegar aos Estados Unidos, anunciou o técnico Sigi Schmid.

"Estamos falando de Zlatan Ibrahimovic, não de um mortal normal. Ele vai te falar a mesma coisa, é um jogador que ama competir. Está pronto para os 90 minutos de sábado? Não. Vai jogar alguns minutos? Provavelmente", garantiu o treinador alemão nacionalizado americano.

"Temos que ver como chega. É um voo longo e existem outros fatores. Mas já estamos pensando na melhor maneira de aproveitá-lo", acrescentou.

Ibrahimovic assinou há menos de uma semana com o Los Angeles, procedente do Manchester United. O atacante não joga desde o dia 26 de dezembro.

"Vir jogar nos Estados Unidos e me juntar ao clube mais vitorioso da Major League Soccer, o LA Galaxy, é o melhor para mim", disse o astro sueco, que aos 36 anos pode voltar à seleção para disputar a Copa do Mundo da Rússia-2018.

"Sinto saudades da seleção. Se quiser (voltar), eu volto", comentou pouco antes.

Apesar do histórico de cinco títulos da liga, a equipe terminou na última posição da Conferência Oeste na temporada passada. Foram apenas oito vitórias em 34 jogos. Nesta temporada, a equipe está na sétima colocação com quatro pontos em três jogos.

