Vale três pontos, que valem muito para Inter de Lages e Tubarão. As equipes se enfrentam às 20h30min desta quarta-feira, pela penúltima rodada do Campeonato Catarinense 2018. O jogo no Tio Vida é de sobrevivência para o time da casa. É preciso vencer para tentar continuar na luta contra o rebaixamento. Já o Peixe batalha para terminar o Estadual atrás apenas dos finalistas, para assegurar vaga na Copa do Brasil de 2019.

Sem vencer os últimos três jogos, o Leão Baio entra em campo pressionado para ganhar e continuar brigando para ficar na elite do futebol de Santa Catarina. Um empate pode não bastar, já que os concorrentes diretos, Concórdia e Hercílio Luz, jogam entre si no mesmo dia e horário. No último duelo na casa colorada, o clube faz promoção de ingresso, vendendo os bilhetes pela metade do preço. O mais barato, custa R$ 15. Em campo, a novidade é o retorno do centroavante Max, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Criciúma, no último domingo.

O Tubarão, por sua vez, vai lutar para terminar em terceiro lugar, para ficar com a última vaga do Estadual para a Copa do Brasil. Se conquistar a terceira vitória seguida, pode fazer com que o Inter de Lages seja rebaixado com uma rodada de antecedência. O técnico Waguinho Dias deixou na Cidade Azul alguns jogadores desgastados pela sequência de partidas. No entanto, pelo objetivo, vai contar com o meia Daniel Costa nos próximos dois jogos. O atleta está acertado com o Figueirense, foi anunciado pelo clube, mas retornou para encerrar a campanha com o Peixe na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LAGES

David; Kellyton, Fernando Belém, Gregory e Jeferson; Marcus Winícius, Diego Aragão, Vitor Michels e Jean Lucas; Rafhael Lucas e Max. Técnico: Rodrigo Fonseca.

TUBARÃO

Belliato; Oliveira, Canavesio, Everton Dias e Jean; Liel, Guilherme Amorim e Daniel Costa; David Batista, Batista e Índio. Técnico: Waguinho Dias.

ARBITRAGEM: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Helton Nunes e Thiago Americano Labes.

DATA E HORA: às 20h30min desta quarta-feira.

LOCAL: Tio Vida, em Lages.

